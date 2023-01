Nieuws Binnenland

Arm en been peuter (1,5) toch gered na aanval hond, politie vindt drugs in woning van vader

Beeld ter illustratie. Beeld Universal Images Group via Getty

De arm en het been van de peuter (1,5) die woensdag aangevallen werd door de Amerikaanse Stafford van zijn moeder, zijn toch gered. Eerder gaf het parket van Kortrijk mee dat een arm en een been door de bijtwonden geamputeerd moesten worden, maar na spoedoperaties in het ziekenhuis zijn beide ledematen toch gered. De politie vond in de woning van de papa wel een grote hoeveelheid drugs en cash geld.