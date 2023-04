Arbeid wordt nergens zo zwaar belast als in België: ons land blijkt opnieuw wereldkampioen belastingdruk

Van elke 100 euro die een werkgever uittrekt voor het loon van de werknemer gaat er in België 53 euro naar de overheid: 20,7 euro naar belastingen, 11 euro naar RSZ-bijdragen voor de werknemer en 21,3 euro naar RSZ-bijdragen voor de werkgever. Dat is althans het geval voor een alleenstaande zonder kinderen met een gemiddeld loon, zo blijkt uit het nieuwe rapport van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) over de belastingdruk op de lonen. Een alleenstaande houdt dus van die 100 euro amper 47 euro over. Bij alleenstaanden met een hoger loon is de situatie nog erger: die houdt slechts 41 euro over van diezelfde 100 euro.

Met 53 procent belastingdruk voor alleenstaanden staat ons land eenzaam op de eerste plaats van alle 38 OESO-landen, met een voorsprong van 5,2 procentpunt op Duitsland – in Nederland gaat het over 35,5 procent en in Frankrijk over 47 procent. Het percentage voor alleenstaanden is in 2022 nog met 0,65 procentpunt gestegen vergeleken met een jaar eerder, waardoor we op het hoogste niveau in vijf jaar tijd zitten. In 2000 bedroeg de belastingdruk wel nog meer: 57,1 procent.

Voor een gezin met twee kinderen waarbij één partner werkt, gaat het zelfs over een stijging in één jaar tijd van 1,34 procentpunt tot 37,8 procent. Het zijn overigens vooral de kinderen ten laste die hier voor een veel lager percentage zorgen dan bij de alleenstaanden. De belangrijkste verklaring voor de forse stijging in één jaar tijd is volgens de OESO het feit dat de belastingschalen maar met vertraging geïndexeerd zijn, waardoor men door de hoge inflatie automatisch hogere tarieven moest betalen. Maar dat effect zou volgend jaar weggewerkt moeten zijn.

Fiscale hervorming

“Het is wel belangrijk om aan te stippen dat het hier enkel over cash verloningen gaat”, zegt Mark Delanote, professor fiscaal recht aan de UGent. “Hierin zitten dus niet de verloningsvormen die fiscaal of parafiscaal bevoordeeld zijn, zoals bedrijfswagens, opties, warrants, maaltijdcheques en ecocheques. Nochtans heeft zowel de OESO als de IMF al aangegeven dat België ook in dat soort speciale voordelen koploper is.”

De grootste slachtoffers van zo’n hoge fiscale druk zijn de gemiddelde verdieners die geen recht hebben op zulke voordelen. De fiscale hervorming, waarvoor minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v) nu pleit, zou heel wat van die regimes doen uitdoven en de belastingdruk doen dalen. “Met een budgettaire inspanning van 10 miljard euro zouden we de belastingwig met ongeveer 5 procent naar beneden kunnen halen”, zegt Delanote, wiens visienota als basis dient voor die fiscale hervorming. Maar voorlopig is er heel veel politieke tegenstand en het is maar de vraag of er tegen de volgende verkiezingen nog iets zal bewegen.