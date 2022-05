Apenpokkenvirus rukt op in Europa: dit zijn de symptomen

Wat zijn de symptomen van het apenpokkenvirus?

Apenpokken komen normaal alleen voor in Centraal- en West-Afrika. Symptomen van apenpokken bij mensen zijn onder meer koorts, spierpijn, en een uitslag die vaak in het gezicht begint en vervolgens naar andere delen van het lichaam gaat.

De ziekte is vooral gevaarlijk voor jonge kinderen en voor zwangere vrouwen, bij wie het virus tot geboortedefecten van het ongeboren kind leiden. Doorgaans verdwijnt de ziekte vanzelf, eventueel geholpen door virusremmers.

Apenpokken dankt zijn naam aan de ontdekking ervan bij laboratoriumapen, in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Waarschijnlijk zijn echter niet apen, maar knaagdieren de drager. Reservoirs van het virus worden onder meer aangetroffen bij Afrikaanse dieren zoals de Gambiaanse buidelrat.

Waar is het virus nu opgedoken?

In Spanje en Portugal zijn inmiddels ruim veertig bevestigde en vermoedelijke gevallen van de virusinfectie ontdekt, terwijl het aantal besmettingen in Groot-Brittannië is gestegen tot zeker zeven na de eerste drie gevallen eerder in mei.

De uitbraken in Zuid-Europa concentreren zich in de regio’s van de hoofdsteden Madrid en Lissabon. De Britten, die over een “uiterst ongebruikelijke” situatie spreken, werken samen met de Wereldgezondheidsorganisatie om de Britse uitbraak te onderzoeken.

In de VS is het virus vastgesteld bij een inwoner van de staat Massachusetts, in het noordoosten van het land. Het gaat om een persoon die onlangs naar Canada was gereisd. Het is het eerste vastgestelde geval dit jaar in de VS. Vorig jaar werd bij twee mensen, in Texas en Maryland, het virus ontdekt. Beiden waren kort daarvoor in Nigeria geweest.

De gezondheidsdiensten van de Canadese metropool Montréal melden intussen dat ze “ten minste” dertien verdachte gevallen onderzoeken. De resultaten worden binnen enkele dagen verwacht.

Hoe verspreidt het zich?

Het is hoogst ongewoon dat ‘monkeypox’ van mens tot mens gaat. Epidemiologen vermoeden dat de geïnfecteerden het virus bij huid-op-huidcontact op elkaar overdragen.

Zo meldden de autoriteiten van de Spaanse regio Madrid dat ze 23 mogelijke gevallen van apenpokken hadden ontdekt, waarschijnlijk allemaal overgedragen via seks. Uit Lissabon komen vergelijkbare geluiden. En ook bij de vier jongste gevallen in Groot-Brittannië zou dit het geval zijn.

Is er reden tot bezorgdheid?

Van de start van een nieuwe, omvangrijke gezondheidscrisis lijkt geen sprake. Zo verspreidt het virus dat de ziekte veroorzaakt zich niet of nauwelijks via de lucht: vermoedelijk besmetten de meeste patiënten elkaar tijdens seks. Bovendien is het virus dat in Europa is opgedoken de minder schadelijke, West-Afrikaanse variant, met een sterfte van ongeveer 1 procent. De andere, ‘Congolese’ variant is tien keer zo dodelijk.

De Britse, Spaanse en Portugese gezondheidsautoriteiten benadrukken ook nog dat apenpokken niet makkelijk worden overgedragen tussen mensen onderling en dat het risico voor het brede publiek dan ook erg gering is.

Opmerkelijk is de uitbraak in drie landen wel. Normaalgesproken komt de ziekte in Europa slechts sporadisch voor, als reizigers hem meenemen uit Afrika. Maar nu zijn er dus besmettingen op het Europese continent zelf.

Tot hiertoe zijn er nog geen gevallen vastgesteld in België.