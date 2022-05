Apenpokken verspreidden zich mogelijk via Antwerps fetisjfestival voor homomannen

“Er is reden om aan te nemen dat het virus werd binnengebracht door festivalbezoekers uit het buitenland”, klinkt het. Persbureau Belga vernam uit goede bron dat er minstens één besmetting in ons land kan worden teruggebracht naar Darklands.

De Risk Assesment Group (RAG) van de federale overheid heeft de organisatie van het festival daarom gevraagd de bezoekers te informeren over de besmettingen in ons land. Zo vragen ze om nog steeds waakzaam te zijn, omdat het virus een incubatieperiode tot 21 dagen heeft. Wie symptomen of een vermoeden van besmetting heeft, gaat best zo snel mogelijk naar de spoeddienst.

“Volg deze aanbevelingen op en respecteer de regelgeving door de autoriteiten in jullie land”, klinkt het nog bij de organisatie. Darklands vond dit jaar plaats tussen 4 en 9 mei in de Waagnatie in Antwerpen. Het festival geldt als een van ‘s werelds grootste fetisjfestivals voor homomannen ter wereld.

Maatregelen

Eerder vandaag werd al door de Risk Management Group (RMG) beslist dat wie besmet is met het apenpokkenvirus, in isolatie moet zolang de letsels niet genezen zijn. Er zijn in Vlaanderen tot nu toe drie gevallen vastgesteld met het apenpokkenvirus. Het gaat om twee gevallen die klinisch zijn vastgesteld en een partner van een van die twee patiënten die ook symptomen vertoont.

Daarnaast heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) besloten tot een spoedvergadering vanwege de plotselinge wereldwijde uitbraak. Deskundigen buigen vrijdag over de vraag of er alarm moet worden geslagen, zo is vernomen bij de organisatie. De WHO zou een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van internationaal belang kunnen uitroepen, menen waarnemers. Eind januari 2020 kwam de WHO met een dergelijke waarschuwing voor de uitbraak van het coronavirus.

De WHO benadrukt dat de apenpokken nu opduiken in landen waar de ziekte normaal niet heerst. Het virus komt eigenlijk vooral voor in delen van Afrika, maar in korte tijd zijn er besmettingen gemeld in een groeiend aantal Europese landen, de Verenigde Staten, Canada en Australië. De organisatie spreekt vooralsnog van tachtig bevestigde gevallen en vijftig mogelijke besmettingen.