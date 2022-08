Anuna De Wever zet stap opzij bij Youth for Climate: ‘Tijd om de microfoon door te geven’

“Ik ben trots op wat we bereikt hebben, terwijl ik besef dat het tijd is voor mij om ander werk, andere prioriteiten en dromen na te jagen.” Dat schrijft De Wever op Instagram.

Samen met drie vrienden richtte ze de organisatie in het voorjaar van 2019 op, als reactie op de klimaatstakingen die de Zweedse Greta Thunberg hield. Onder impuls van Youth for Climate trokken ook in ons land jongeren de straat op om meer actie tegen klimaatverandering te eisen van politici.

“Na de laatste Global Strike in maart ben ik beginnen voelen dat het tijd werd om andere dingen te doen”, zegt De Wever in een reactie. “Ik besefte dat ik al lang veel verantwoordelijkheid droeg bij Youth for Climate. Het is gewoon tijd om de microfoon door te geven.”

Dat gebeurt niet uit onderlinge onvrede, benadrukt De Wever. “Ik voel gewoon steeds meer en meer dat ik een specifieke richting uit wil gaan. Ik wil mij als activist richten op het politieke luik rond klimaatverandering. Bijvoorbeeld op onderwerpen als klimaatvluchtelingen.”

Waar ze zich in de toekomst concreet mee zal bezighouden, laat De Wever nog even in het midden. “Binnenkort maak ik mijn plannen daarover bekend.”