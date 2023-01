Antwerpse stadsdichters die collectief opstapten, gaan door zonder stad

Ruth Lasters, het duo Proza-K (Yves Kibi Puati Nelen en Cleo Klapholz), Lies Van Gasse en Lotte Dodion zullen de komende twee jaar "voluit zingen, voor de stad, voor haar bewoners, en misschien nog het meest voor de fundamentele vrijheid van het woord", luidt het in een manifest.

De stadsdichters worden op financieel en logistiek vlak gesteund door Antwerpse culturele en middenveldorganisaties zoals Rataplan, Behoud de Begeerte, Roma, De Studio, Vonk & Zonen, Creatief Schrijven en Avansa. Ze worden ingehuldigd op Gedichtendag op donderdag 26 januari.

De woordvoerder van schepen Ait Daoud benadrukt dat "de dichters in eigen naam spreken en niet in naam van de stad".

De bal ging vorig jaar aan het rollen nadat het stadbestuur een gedicht van haar geweigerd had. ‘Losgeld’ was een kritisch gedicht over de ongelijke behandeling van kinderen en jongeren in het beroepsonderwijs.