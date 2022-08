Antwerpse politie arresteert vier Nederlanders die mogelijk aanslag wilden plegen: brandbommen en vuurwapen aangetroffen

De wagen van de vier jongemannen trok de aandacht van de politie, die overging tot controle. Daarbij werd gevaarlijk materiaal aangetroffen. “Ik kan bevestigen dat er enkele brandbommen en een vuurwapen werden aangetroffen”, zegt Kato Belmans van het parket Antwerpen. “Welke de intenties waren, wordt nog onderzocht.”

De vier werden rond 5 uur gearresteerd en worden momenteel verhoord. Later op de dag zal worden beslist of ze aangehouden worden of niet.

Deze zomer waren er al meer dan dertig drugsgerelateerde incidenten in Antwerpen. De Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Antwerpen geeft aan dat er twee soorten daders zijn. Of een tussenpersoon zoekt wat jongeren die de opdracht willen uitvoeren, ook wel de ‘klungelaars’ genoemd – dit zijn degenen die zich vergissen van adres, of zichzelf verwonden bij het gooien van een brandbom. En dan zijn er zijn de professionele uitvoerders. Die komen meestal uit Nederland en zijn professioneler in hun uitvoering.

Dit bericht wordt aangevuld met de laatste informatie.