Antwerpse ondernemer (35) al vier dagen in coma na geweld op Gentse Feesten: daders nog steeds spoorloos

Het incident deed zich in de nacht van donderdag op vrijdag voor in de Onderstraat, een zijstraat van de Langemunt. Wat er precies gebeurd is, is momenteel nog niet duidelijk. Wel is geweten dat het slachtoffer, een 35-jarige ondernemer uit Antwerpen, tegen de grond gewerkt werd. Hij werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij intussen vier dagen in coma ligt.

Volgens familieleden is zijn toestand nog steeds kritiek. Het parket van Oost-Vlaanderen bevestigt dat er zich een incident heeft voorgedaan. Van de daders ontbreekt voorlopig elk spoor. “Zij worden momenteel opgespoord. Het opsporingsonderzoek is lopende”, aldus het parket.