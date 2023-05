Antwerpse buurt wil goudsmelterij helemaal lamleggen: ‘Het is niet gezond om hier te leven’

Value Trading verwerkt zowel oud goud als nieuw goud uit buitenlandse mijnbouw. Bij dat proces komt volgens de firma enkel waterdamp vrij, iets wat een expert in deze krant eerder al ‘twijfelachtig’ noemde. Bewoners leggen een verband tussen het hoog aantal kankerdoden in de wijk en de uitstoot van zware metalen.

In november weigerde minister Zuhal Demir (N-VA) een vergunning (klasse 2), omdat er onvoldoende duidelijkheid kwam over de uitstoot. Die weigering bleef ook na beroep van kracht, maar toch hernam het bedrijf vorige maand zijn activiteiten, weliswaar op een lager pitje: het smelten en analyseren van edelmetalen gebeurt tot maximaal 20 kilo per dag, waarvoor geen omgevingsvergunning nodig zou zijn.

Bewoners tonen zich ongerust over die hernieuwde activiteit. Uit eerdere berichtgeving bleek al dat de gevonden lood- en zinkwaarden in de buurt van de Jacob Jacobstraat de richtwaarden overschrijden, maar onder de bodemsaneringsnorm blijven. De buurtbewoners verzamelden echter zelf de resultaten van tientallen bodemstalen. Daaruit zou blijken dat die bodemsaneringsnorm voor lood en zink op heel wat locaties overschreden wordt.

Lees ook De goudsmelterij in Antwerpen, en haar kwalijke reputatie: ‘Hij was fit en gezond en nu blijf ik achter met acht kinderen’

“Ook voor een aantal andere metalen zoals het kankerverwekkende cadmium zijn verhoogde waarden gemeten”, stellen de bewoners. “Behalve in de vele privétuintjes, zijn er ook in het Antwerpse stadspark verhoogde waarden vastgesteld.”

De groep vraagt nu de onmiddellijke stopzetting van de activiteiten van Value Trading. “Voor ons is het duidelijk: er mag geen extra vervuiling bijkomen. Wij willen in een gezonde buurt leven, maar dat blijkt helaas verre van het geval te zijn.”