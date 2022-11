Antwerpse Boerentoren krijgt nieuw jasje: bekijk de eerste foto’s van het ontwerp

De architect Daniel Libeskind is door Fernand Huts en zijn Phoebus Foundation uitgekozen om de boerentoren onder handen te nemen. “Wij denken groots voor hét symbool van de Vlaamse economische kracht en het kloppend hart van Antwerpen.” Dat heeft de baas van Katoen Natie dinsdag gezegd tijdens de voorstelling van het project.

Daniel Libeskind is een Pools-Joodse architect, in 1965 genaturaliseerd tot Amerikaans staatsburger. Hij is vooral bekend van het Felix-Nussbaum-Haus in Osnabrück, de nieuwe vleugel van het Joodse Museum in Berlijn, een vleugel van het Denver Art Museum en het Holocaust Namenmonument in Amsterdam.

Beeld Libeskind

Twee jaar geleden verklaarde ondernemer Fernand Huts dat hij de Antwerpse wolkenkrabber, ook bekend als de KBC-toren, had gekocht om er een cultuurtempel van te maken.

Asbest

Libeskind komt niet toevallig als winnaar van Huts’ architectuurwedstrijd uit de bus. Enkele maanden geleden opende de stichting van Huts, The Phoebus Foundation, nog een tentoonstelling met Vlaamse meesters zoals Rubens in het door hem ontworpen Denver Art Museum.

“De afbraakperiode zal nog drie jaar duren, mede door al het asbest”, zei Huts over de boerentoren. “Bovenaan komt er een panorama- en evenementenzaal. Het belangrijkste doel is bovenaan een uitzicht van 360 graden creëren op de omgeving.” Voorts beloofde Huts dat er geen hotels of appartementen komen in de boerentoren van de toekomst. Wel komt er winkelruimte, heel veel ruimte voor cultuur, een dakterras met beelden en veel horeca “om de bezoekerservaring zo aangenaam mogelijk te maken”.

De Phoebus Foundation zal in de boerentoren een zogenaamde ‘Art Experience’ opzetten, waarbij ze met diverse partners zullen samenwerken om kunst aan te trekken. “De ‘Farmer’s Tower’ wordt een de living van de stad en een attractie voor de wereld”, zei de architect, die zelf aanwezig was op de voorstelling.

Libeskind wil vooral natuur en erfgoed een centrale plaats geven in zijn ontwerp. Er komt een soort glazen voorsteven rond de toren. “Een ‘garden prow’”, noemt de Amerikaanse architect het voorsteven. “Daarnaast komt er een ruimte voor events, een auditorium, een atrium en een tuin op het dak.”

Huts zelf sloot af met de boodschap dat hij de toren niet teruggeeft aan het publiek, maar ze voor de eerste keer gééft aan het publiek. Hij verwacht ook heel wat debat, gezien de vergunningen nog moeten worden goedgekeurd. “Maar een stad zonder debat is een dode stad”, aldus de ondernemer. “Wij zullen het debat aangaan.”

Het Antwerpse architectenbureau ELD wordt ook betrokken. Dat bureau is onder meer gekend voor het gebouw van Mediahuis op Linkeroever.