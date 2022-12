Antwerps sportief directeur Marc Overmars krijgt ‘lichte hartaanval’

De sportief directeur van Royal Antwerp FC “voelde zich gisteravond onwel en is met een lichte hartaanval opgenomen in het ziekenhuis”, aldus de club op Twitter. “Marc is in orde nu, maar zal het een tijdje rustig aan moeten doen.”

Overmars (49) sloot zich in maart vorig jaar aan bij Royal Antwerp, een paar weken nadat hij zijn baan als sportief directeur bij Ajax Amsterdam had opgezegd.