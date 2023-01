Antwerps havenschepen: ‘Stuur het leger desnoods, ik ben op het punt dat het mij niet meer uitmaakt’

De dood van een elfjarig meisje na een beschieting van een garagepoort in Merksem doet de discussie over de aanpak van de war on drugs weer hoog oplaaien. Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) zegt machteloos te staan in zijn bevoegdheden en wijst naar de federale regering. Dinsdag vroeg hij een Nationale Veiligheidsraad samen te roepen en desnoods het leger in te zetten in de Antwerpse haven. Als tweede grootste van Europa trekt die immers veel illegale trafiek aan. Zo werd in 2022 in totaal net geen 100 ton cocaïne onderschept.

Antwerps schepen van Haven Annick De Ridder (N-VA) spreekt van een “dramatisch hoogtepunt” en is er “echt van overtuigd dat de strijd opgevoerd moet worden”. Dat zegt ze woensdag in De ochtend op Radio 1.

“De kernzaak is echt het beveiligen van die haven, anders riskeer je het afvoerputje van Europa te worden en dat moet je absoluut vermijden. De lokale politie, douane en parket doen wat ze kunnen, maar ze zijn zwaar en structureel onderbemand”, aldus De Ridder.

Ze steunt de oproep van haar burgemeester dan ook. “Ik ben op het punt dat het mij niet meer uitmaakt, stuur het leger desnoods. Dit is dramatisch, die drugshandel verlamt en infiltreert een hele samenleving. Maak hier nu een topprioriteit van. Of dat via versterking van de federale gerechtelijke politie in Antwerpen is of door het leger in te zetten, het maakt niet uit, als er maar beveiliging komt.”

Vanuit de eigen bevoegdheden kan het Havenbedrijf maar beperkt optreden, zegt De Ridder. Dat doet het vooral door het moeilijker te maken om containers van de terminals te halen. “Vroeger was dat met codes op papier die werden doorgegeven door chauffeurs. Nu is dat gedigitaliseerd, wat een extra horde is.”

Lokroep

Maar ook preventie en sensibilisering van dokwerkers is belangrijk, want de lokroep van het grote geld blijft aantrekkelijk. “Er is een meldpunt en vakbonden en werkgevers zetten in op laagdrempelige filmpjes waarin personeel wordt gevraagd op te passen met sociale media en om bijvoorbeeld niet in werkkleding rond te lopen in hun vrije tijd. Het gaat over gigantische bedragen en die lokroep is groot, voor sommige profielen kan dat aantrekkelijk zijn. Maar je kunt niet één keer snel geld verdienen, je zit dan in de klauwen van die maffia en dat eindigt altijd op twee manieren: met geweld of in de gevangenis.”

De Ridder wijst ook op de verantwoordelijkheid van gebruikers van cocaïne. “Die hele keten van geweld wordt in stand gehouden door gebruikers, zij moeten beseffen dat ze een rader zijn in dat geheel. Ook daar moeten we inzetten op preventie en verhalen vertellen waarin het volledig misloopt met drugsgebruik.”