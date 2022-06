Antwerps acteur veroordeeld tot vier jaar voorwaardelijk voor zedenfeiten

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft een vroeger Antwerps acteur van 52 jaar veroordeeld tot vier jaar cel met uitstel, gekoppeld aan probatievoorwaarden, voor het aanranden van een 14-jarige jongen en het bezitten en verspreiden van kinderporno. Voor de overige tenlasteleggingen werd hij vrijgesproken. De vijftiger moet zich laten begeleiden voor zijn seksuele problematiek.

Het proces is het sluitstuk van een undercoveronderzoek van HLN.BE samen met de Nederlandse collega Sven van der Meulen. De Nederlandse journalist had zich in een online chatgroep voorgedaan als pedofiel en werd er in oktober 2020 gecontacteerd door de beklaagde J.V.H.. Ze spraken over hun interesse voor tienerjongens en ontmoetten elkaar op 10 juli 2021 in een hotel in Antwerpen. Hun gesprek werd gefilmd met een verborgen camera.

De acteur zei dat hij al met vijf jongens van 14 jaar seksuele contacten had gehad en dat hij hun onderbroeken had bewaard. Hij wilde ook seks hebben met jongens jonger dan 14 jaar en ging op het voorstel van de journalist in om een 10-jarige jongen te ontmoeten. Hij ging de volgende dag ook daadwerkelijk naar de hotelkamer, waar de jongen op hem zou wachten, maar trof er enkel een volwassen man aan.