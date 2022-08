Antwerpen opgeschrikt door 2 explosies afgelopen nacht: link met drugsmilieu wordt onderzocht

“Het gaat inderdaad om twee ontploffingen, hoewel we nog niet weten welk soort explosief er gebruikt is,” laat Kristof Aerts van het Antwerps parket weten. “Sowieso, gezien de schade, ging het wel om een zwaar type explosief. In beide gevallen is er enkel materiële schade te melden en zijn er geen gewonden.”

Het incident aan de Turnhoutsebaan zou gebeurd zijn rond 3.40 uur. En de schade is enorm, met weggeblazen voordeuren, gesprongen ramen en veel roet en scherven. De ontploffing in de Volkstraat gebeurde iets eerder, rond 3.15 uur, waar pannenkoekenhuis Stacks het doelwit bleek te zijn. Dat pand werd twee jaar geleden al eens geviseerd met een granaataanslag. De zaak, die gerund wordt door drie broers van de beruchte familie El H. uit Berchem, was toen juist een tiental dagen open.

Het parket laat weten dat het voor beide incidenten onderzoeksrechters gevorderd heeft en dat de federale gerechtelijke politie de dossiers zal onderzoeken. Het gerechtelijk labo en de DOVO ontmijningsdienst zijn ter plaatse. Op dit moment worden de beide explosies gezien als afzonderlijke dossiers, maar een link met vorige aanslagen worden onderzocht.

Het is mogelijk dat er een link is met de aanslag in de Deken De Winterstraat, die eerder deze week plaatsvond. Daar werd toen een auto in brand gestoken. Een daad die volgens het parket vermoedelijk aan het drugsmilieu gelinkt kon worden.