Antwerp wint de Supercup: ‘Great Old’ haalt het van KV Mechelen na strafschoppen

Wie op voorhand van “een veredelde oefenwedstrijd” spreekt, roept toch een beetje onheil over zich af. KV Mechelen vatte de Supercup ook te afwachtend aan. Het tempo lag veel te laag, in duel werden de Mechelaars meermaals overklast. Antwerp joeg wél stevig door en profiteerde al snel via Michel-Ange Balikwisha - gelegenheidsspits bij afwezigheid van Vincent Janssen -, die moederziel alleen een voorzet van Jelle Bataille in doel kon schuiven. Onoplettend verdedigd door de bezoekers.

Even daarvoor had doelman Gaëtan Coucke al een puike reflex in huis op een poging van Bataille in de korte hoek. Vijf minuten na de openingstreffer scoorde Balikwisha in de kluts opnieuw, maar de VAR stak daar een stokje voor. Antwerp was heer en meester voor rust, Jean Butez zag in zijn zestien amper een bal passeren, terwijl Coucke heel wat hete vuurtjes voor zijn neus moest helpen blussen. En daarbij werd bijgestaan door zijn ploegmaats. Jordi Vanlerberghe kopte een harde voorzet tegen zijn eigen doelhout, Tristan Loiseaux lag nog net op tijd in de baan van het schot van nieuwkomer Jacob Ondrejka, die een erg goeie indruk maakte bij zijn debuut.

Beeld Photo News

Defour had zijn mannen stevig de les gespeld tijdens de pauze, zo leek het. Mechelen toonde meer weerbaarheid. Ondrejka zorgde wel nog voor het eerste gevaar met een poging rakelings naast, maar daarna kwam de verliezend bekerfinalist opzetten. Nikola Storm testte de reflexen van Butez. Toen Gastón Avila onnodig doorging op de enkel van diezelfde Storm en er een rode kaart voor kreeg, groeide het geloof bij Mechelen al helemaal.

Antwerp liet het initiatief aan KV, en dat kwam al snel in hun gezicht terug. Op knullige wijze. Ritchie De Laet werkte een afgestopt schot ongelukkig in zijn eigen doel. Plots zat de landskampioen met de handen in het haar, onverwacht draaide het toch nog uit op penalty’s. Voor het eerst sinds 2005 nog eens in de Supercup. Elk misten ze er twee. Bij 4-4 scoorde Christopher Scott zijn strafschop, Dimitri Lavalée joeg zijn bal de tribune in. De Supercup is dan toch voor de landskampioen én bekerwinnaar.