Antwerp tegen AEK Athene of Dinamo Zagreb, Union treft Lugano: alle lotingen voor Europese competities

Champions League: Antwerp

Landskampioen Antwerp neemt het in de play-offronde van de Champions League op tegen de Griekse kampioen AEK Athene of de Kroatische laureaat Dinamo Zagreb. Dat is het resultaat van de loting van maandag in het House of European Football in het Zwitserse Nyon.

De heenmatchen vinden plaats op 22-23 augustus en de terugwedstrijden op 29-30 augustus. Antwerp kwam als eerste uit de trommel en heeft dus het thuisvoordeel in de confrontatie. De winnaar plaatst zich voor de groepsfase van de Champions League. Overleeft The Great Old de play-offs niet, dan komt het terecht in de poulefase van de Europa League.

Europa League: Union en Genk

In de play-offronde van de Europa League neemt Union Sint-Gillis het op tegen het Zwitserse Lugano. Union kwam als eerste uit de trommel en heeft dus het thuisvoordeel in de confrontatie.

KRC Genk speelt om een plaats in de groepsfase, als het eerst in de derde voorronde afrekent met het Griekse Olympiakos, tegen het Servische Cukaricki.

Conference League: Club Brugge en AA Gent

In de play-offronde van de Conference League kennen AA Gent en Club Brugge hun tegenstanders, als ze de derde voorronde overleven.

Voor Club Brugge komt er met het Spaanse Osasuna een stevige dobber uit de trommel. De club uit Pamplona eindigde vorig seizoen als zevende in de Spaanse Liga.

Voor AA Gent wacht het eerder onbekende Dila Gori uit Georgië of de Cyprioten van APOEL. Beide teams treffen elkaar in de derde voorronde, waarna de winnaar het opneemt tegen de Buffalo’s (als ook zij zich plaatsen voor de PO-ronde).

Zowel Gent als Club Brugge kwamen als tweede uit de trommel waardoor ze de heenwedstrijd op verplaatsing spelen.

Ook voor KRC Genk is er meer duidelijkheid. De Limburgers spelen deze en komende week in de derde voorronde van de Europa League tegen het Griekse Olympiakos. Trekt het team van coach Wouter Vrancken aan het langste eind, dan volgt de play-offronde van de Europa League. Maar loopt het voor Genk fout tegen Olympiakos, dan treedt het aan in de play-offronde van de Conference League. Daarin zijn het Turkse Adana Demirspor of Kroatische NK Osijek de tegenstander. Zij bekampen elkaar in de derde voorronde van de Conference League. Genk zou tegen de winnaar van het duel het thuisvoordeel genieten in de heenwedstrijd.

De wedstrijden in de play-offronde staan op 24 (heen) en 31 (terug) augustus op de planning. De winnaars plaatsen zich voor de poulefase. Bij uitschakeling is er geen vangnet (net zoals in de derde voorronde van de Conference League).