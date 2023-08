Antwerp ontmoet in play-offronde Champions League AEK Athene of Dinamo Zagreb

In het kampioenenspoor was Antwerp bij de loting geen reekshoofd. Mogelijke tegenstanders waren, naast de winnaar van het duel in de derde voorronde tussen AEK Athene en Dinamo Zagreb, ook nog Young Boys Bern en de winnaars van FC Kopenhagen-Sparta Praag en Olimpija Ljubljana-Galatasaray.

De heenmatchen vinden plaats op 22-23 augustus en de terugwedstrijden op 29-30 augustus. Antwerp kwam als eerste uit de trommel en heeft dus het thuisvoordeel in de confrontatie. De winnaar plaatst zich voor de groepsfase van de Champions League. Overleeft The Great Old de play-offs niet, dan komt het terecht in de poulefase van de Europa League.

De Belgische landskampioen is voor het eerst sinds het seizoen 2012/13 niet rechtstreeks geplaatst voor de groepsfase. Dat verandert wel opnieuw in het seizoen 2024/25, in de eerste editie van de hertekende Champions League.