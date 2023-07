Antwerp krijgt boete van 2 miljoen van UEFA voor overtreden financiële regels, ook Anderlecht moet 100.000 euro betalen

Begin september vorig jaar kreeg Anderlecht door de CFCB (Club Financial Control Body) van de UEFA een voorlopige boete van 100.000 euro opgelegd voor een aantal “lichte overtredingen” die werden vastgesteld in de financiële jaren 2019 tot en met 2022. De club kreeg de tijd om zich in orde te stellen met de “break-even eis” van de UEFA maar volgens de Europese voetbalbond “haalde Anderlecht het doel niet”.

Antwerp bleek bij de controle vorig jaar wel in orde met de boekhouding, maar kreeg dat toen enkel voor elkaar dankzij steunmaatregelen in het kader van covid-19. Het stamnummer 1 heeft met de UEFA nu een zogenaamd ‘settlement agreement’ gesloten waarbij het doel is tegen 2026 helemaal te voldoen aan de FFP-regels. Net zoals het Turkse Trabzonspor, dat in dezelfde situatie verkeert, gaat Antwerp akkoord met het betalen van een financiële bijdrage van 2 miljoen. Het grootste stuk daarvan, 1,7 miljoen euro, is voorwaardelijk.

Barcelona moet wegens het schenden van de FFP-regels van de UEFA een boete van 500.000 euro betalen, Manchester United moet 300.000 euro ophoesten. Financiële sancties zijn er ook voor Basaksehir (400.000 euro), Porto, Konyaspor en APOEL (100.000 euro). Paris St Germain, AC Milan, Inter Milaan, Monaco, Roma, Besiktas en Marseille voldeden wel aan de vooropgestelde doelen en komen zonder boete weg.