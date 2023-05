Antwerp is nieuwe leider na tumultueuze titeltopper tegen Genk

Antwerp en Genk begonnen voorzichtig aan de partij op de Bosuil. De eerste mogelijkheid kwam er pas na twintig minuten, maar het was wel meteen raak. McKenzie werkte een hoekschop in twee tijden voorbij Butez, Genk leidde met 0-1. De Amerikaanse verdediger was vorige week tegen Club Brugge ook al trefzeker op een stilstaande fase.

Antwerp reageerde snel. Sadick haalde Janssen neer op de rand van de zestien en op aangeven van de VAR ging de bal op de stip. De Nederlander ging zelf achter de bal staan, maar kreeg de penalty niet voorbij Vandevoordt. Antwerp bleef druk zetten en in de slotfase van de eerste helft ging de bal opnieuw op de stip na hands van Heynen. Alderweireld was dit keer de penaltynemer en hij slaagde er wel in Vandevoordt te vloeren, 1-1.

Flater Sadick

De tweede helft begon dramatisch voor Genk en Sadick. De Spaanse verdediger verspeelde achteraan knullig de bal aan Balikwisha en die faalde alleen voor Vandevoordt niet, 2-1. Genk-coach Vrancken bracht Arokodare in de ploeg en de Nigeriaan was al snel gevaarlijk met een bal op de paal. De Limburgers bleven jagen op de gelijkmaker, maar die kwam er niet meer. In het absolute slot ging het nog helemaal mis voor Genk met rode kaarten voor assistkoning Trésor en Ouattara, beiden betrokken in een opstootje. De bezoekers verlieten ziedend het veld.