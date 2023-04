Antwerp is met 0-2 te sterk voor KV Mechelen en wint de Beker van België

De finale begon met een lange studieronde. Antwerp kreeg het initiatief van Mechelen, maar acteerde zenuwachtig in de openingsfase. Bataille en Alderweireld pakten beiden binnen de eerste tien minuten een gele kaart. Mechelen hield het achterin goed dicht, en dreigde met een kopballetje van voormalig Antwerp-lieveling Hairemans. Pas op het halfuur was er het eerste kansje voor de Great Old. Ekkelenkamp trapte hoog over.

Het had Antwerp duidelijk moed gegeven. Diezelfde Ekkelenkamp werd twee minuten later in de zestien neergehaald door Wouters. De bal ging op de stip. Janssen trapte de bal in eerste instantie in de linkerhoek raak, maar ref Lardot had nog niet gefloten. De penalty moest opnieuw genomen worden, en opnieuw scoorde Janssen, ditmaal in de rechterbenedenhoek, 0-1. De reactie van Mechelen kwam er meteen via Schoofs, maar zijn poging ging via een Antwerp-been naast.

Na een flauwe eerste helft begon de tweede periode meteen met enkele kansen voor Antwerp. Ekkelenkamp trapte naast, Janssen testte de vuisten van Coucke. Een bedrijvige Stengs appelleerde voor een tweede elfmeter, maar ref Lardot oordeelde dat de bal tegen de steunarm van Mrabti kwam. Geen nieuwe penalty voor de Great Old. Mechelen stond onder druk, maar kwam even voorbij het uur plots dichtbij de gelijkmaker. Een poging van Storm werd van de lijn gered.

Antwerp bleef baas en werd negen minuten voor tijd beloond met een tweede treffer. Balikwisha was op het veld gekomen voor de trekkebenende Janssen en schoof aan de tweede paal een voorzet van Stengs tegen de touwen, 0-2. Mechelen had nu geen antwoord meer in huis. Een teleurgestelde Steven Defour droop af. De Heizel kleurde rood en wit.

Voor Antwerp is het de vierde eindzege in zijn vijfde bekerfinale. Mechelen mist de kans op een derde bekertriomf in zijn zevende finale. De Great Old kan nu de focus leggen op de Champions’ play-offs. Daarin kunnen de manschappen van coach Mark van Bommel voor de dubbel gaan. Het is van 1996 en Club Brugge geleden dat een club in België daar nog eens in slaagde. Voor Mechelen zit het seizoen erop.