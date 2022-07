Antwerp bevestigt komst Rode Duivel Toby Alderweireld naar Bosuil

“Het administratieve proces is opgestart en zal nog enkele dagen in beslag nemen”, meldt Antwerp. “Het doel is om zo snel als mogelijk de overgang te kunnen afronden en medische en fysieke testen te kunnen inplannen.”

De transfer hing al enige tijd in de lucht. Alderweireld woonde in mei in het gezelschap van voorzitter Paul Gheysens en sportief directeur Marc Overmars de match van Antwerp tegen Anderlecht bij op de Bosuil. Hij kent de Nederlander ook al langer, Overmars hielp Alderweireld bij z’n transfer van Ajax naar Atlético. “Overmars en ik hebben een goeie band", zei Alderweireld begin juni voor het vierluik in de Nations League met de Rode Duivels. “Iedereen weet ook hoe graag ik in Antwerpen ben en van de stad hou.”

Struikelblokken

Er waren echter wat struikelblokken die eerst moesten overwonnen. Enerzijds de cijfertjes in het contract van Alderweireld. Het bedrag dat hij in de woestijn verdient, kan Antwerp simpelweg niet op tafel leggen. Anderzijds wilde Al-Duhail ook nog een deel van de som recupereren die het betaalde voor Alderweireld. Tottenham incasseerde vorige zomer 5 miljoen euro, bedrag dat met bonussen nog kon oplopen. Maar daarover hebben de partijen nu dus een akkoord gevonden.

Germinal Ekeren. Germinal Beerschot. En nu Antwerp. Alderweireld maakt straks de cirkel van ’t Stad rond. De andere clubs op zijn cv zijn Ajax, Atlético Madrid, Southampton, Tottenham en als meest recente dus Al-Duhail.