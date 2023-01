Annie Wersching (45), actrice bekend van ‘24’ en ‘The Vampire Diaries’, overleden aan kanker

Annie Wersching, geboren in de staat Missouri, begon haar acteercarrière twintig jaar geleden met een gastrol in Star Trek: Enterprise. Bekender werd ze door haar terugkerende rol van FBI-agent Renee Walker in het zevende en achtste seizoen van 24. Later had ze tv-rollen in reeksen als The Vampire Diaries, CSI, Castle, Hawaii Five-0 en Dallas.

Wersching leende tien jaar geleden haar stem aan de PlayStation-game The Last of Us, momenteel verfilmd, en vorig jaar had ze nog een rol in Star Trek: Picard.

In 2020 werd ze gediagnosticeerd met kanker. Ondanks haar ziekte bleef ze acteren. Samen met acteur en comedian Stephen Full had Wersching drie zonen.