Angstcultuur bij ‘De Wereld Draait Door’: ex-medewerkers melden grensoverschrijdend gedrag Matthijs van Nieuwkerk

De prijswinnende talkshow De Wereld Draait Door, waar ook regelmatig Vlamingen aanschoven, werd uitgezonden van 2005 tot 2020. Achter de schermen blijkt er sprake te zijn van structureel grensoverschrijdend gedrag. De werkdruk lag hoog en verschillende medewerkers bezweken onder de druk - en meldden zich ziek.

De Nederlandse krant De Volkskrant sprak met meer dan zeventig oud-medewerkers over de werksfeer bij De Wereld Draait Door. Ook beschikte de redactie over vertrouwelijke mails en medische dossiers van medewerkers die zich meldden bij de bedrijfsarts.

De redacteuren van het programma ervaarden met name de presentator van het programma, Matthijs van Nieuwkerk, als intimiderend. Werknemers spreken met betrekking tot het gedrag van van Nieuwkerk over ‘extreme woede-uitbarstingen’ en ‘publieke vernederingen’. “Lang bij De Wereld Draait Door werken was een recept voor een burn-out”, meldt één van de oud-medewerkers.

De zender die het programma uitzond, BNNVara, erkent dat er destijds sprake was van grensoverschrijdend gedrag. “De eindredactie en de presentator hadden op hun gedrag aangesproken moeten worden”, liet de directie van de zender weten. BNNVara roept oud-medewerkers op hun verhaal te doen.

Presentator Matthijs van Nieuwkerk heeft inmiddels ook gereageerd. Hij zegt dat het hem “enorm spijt” dat niet iedereen zich veilig en prettig heeft gevoeld bij het programma. “Nu zitten we met een aantal ongemakkelijke gedane zaken. Die nemen helaas geen keer, maar stemmen wel tot nadenken. Deze spiegel blijft in mijn kamer hangen.”

Onder grensoverschrijdend gedrag valt volgens de Nederlandse Raad voor Cultuur niet alleen seksueel misbruik, maar ook pestgedrag, wat een onveilige werksfeer kan creëren. In 2011 werd de toenmalige directeur van de zender - Frans Klein - al op de hoogte gebracht van de verontrustende werkomgeving. Klein zegt dat hij niet op de hoogte was van de ernst van de situatie, al heeft hij destijds wel geprobeerd om de werkdruk te verlichten. Dit probeerde hij te doen door de personeelsbezetting te vergroten.

Uit de verslagen van oud-medewerkers blijkt dat veel van hen last hadden van een burn-out of angstklachten. Sommigen hielden er een post-traumatische stressstoornis (ptss) aan over.