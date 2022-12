Angèle en alt-J op tweede editie CORE Festival in Ossegempark

Ook in 2023 kiest CORE Festival voor een mix van pop, indie, live elektronische muziek, hiphop en alternative dance. Dat vertaalt zich in de eerste namen die het festival vandaag aankondigt. Angèle, NxWorries (Anderson.Paak & Knxwledge), Charlotte Adigéry & Bolis Pupul, The Blessed Madonna, Romy, HAAi en DOMi & JD Beck spelen er op zaterdag 27 mei. Voor zondag 28 mei zijn nu al alt-J, Denis Sulta, Goldband, Honey Dijon, KOKOROKO en Unknown Mortal Orchestra bevestigd. Meer acts worden binnenkort bekendgemaakt.

De Brusselse Angèle schreeuwt haar liefde voor de Belgische hoofdstad geregeld uit in haar muziek. Van april tot begin mei 2023 trekt ze op tournee door Noord-Amerika, maar daarna komt ze dus terug thuis voor een optreden in het Ossegempark.

Het tweedaagse festival, een samenwerking tussen Tomorrowland & Rock Werchter, keert in 2023 dus terug na een geslaagde eerste editie in mei 2022 die 40.000 bezoekers in het Ossegempark samenbracht. De voorverkoop start op vrijdag 16 december om 11 uur, de algemene ticketverkoop begint op maandag 19 december om 15 uur.