AndrewTate, de laatste stuiptrekkingen van een vrouwenhater op sociale media

Vrouwen horen aan de haard, zijn intrinsiek lui en moeten zich erin schikken dat ze eigendom zijn van de man. Het zijn maar een paar van de opvattingen die Andrew Tate op sociale media met zijn fans – vooral jonge, blanke mannen – deelt. Ondanks, of waarschijnlijk net door die uitspraken werd Tate de voorbije maanden steeds populairder. Hij is goed voor 4,6 miljoen Instagram-volgers, zijn YouTube-kanaal heeft 744.000 abonnees en op TikTok werden posts met hashtags die met hem te maken hebben ondertussen 12,7 miljard keer gezien.

Dat Tate het net op dat laatste platform zo goed doet hoeft niet te verbazen, vertelt Rob Heyman, die aan de VUB onderzoek doet naar sociale media. “Waar bij Facebook en Twitter de berichten gelinkt zijn aan mensen die je volgt, is dat bij TikTok niet het geval. Onder de noemer ‘trending content’ krijg je er de filmpjes te zien die het op dat moment goed doen op het netwerk.”

Zo kan een controversieel individu als Tate razendsnel zijn bereik uitbreiden. Zijn quotes en filmpjes worden niet alleen massaal gedeeld door zijn fans, ook zijn tegenstanders becommentariëren massaal zijn standpunten in filmpjes met hashtags die naar Tate verwijzen. Hoe controversiëler Tates uitspraken, hoe fanatieker vriend en vijand erop ingaan en hoe hoger Tate uiteindelijk scoort in de trending-ranglijst. Wat meteen verklaart waarom ook wie niets met het gedachtegoed van Tate heeft op TikTok zijn bijdragen zag passeren.

Filmpjes verwijderen

Maar daar komt nu dus een einde aan. Nadat dit weekend eerst Facebook en Instagram beslisten om de accounts van Tate te schrappen, volgt ook TikTok dat voorbeeld. Volgens Meta, het bedrijf boven Facebook en Instagram, zijn de posts van Tate in strijd met hun beleid inzake gevaarlijke organisaties en personen.

Ook TikTok weert Tate voortaan. “Het account van Tate is permanent verbannen. Misogynie wordt op TikTok niet getolereerd”, stelt de woordvoerder. Al betekent het schrappen van Tates account niet dat de hashtag #AndrewTate meteen zal verdwijnen. Fans en tegenstanders blijven massaal filmpjes over hem posten. TikTok is wel bezig met het verwijderen van alle gewelddadige of aanstootgevende filmpjes die zijn fans nu posten.

Het is niet de eerste keer dat Tate het met socialemediaplatformen aan de stok krijgt. Toen in de VS de zaak rond Harvey Weinstein losbarstte, liet hij op Twitter weten dat vrouwen die het slachtoffer worden van verkrachting daar ook zelf een verantwoordelijkheid voor dragen. Een opmerking die hem op een levenslange ban kwam te staan. Op andere platformen mocht Tate wel gewoon zijn ding blijven doen.

Komisch typetje

Tate, een voormalig kickbokser die geboren werd in de VS maar opgroeide in Groot-Brittannië, trad voor het eerst in de schijnwerpers toen hij in 2016 deelnam aan Big Brother. Hij werd uit dat programma gezet toen een filmpje opdook waarin hij een vrouw sloeg met een riem. Later zou Tate verklaren dat dat met wederzijdse toestemming was gebeurd.

In een reactie op zijn verbanning van sociale media laat Tate weten dat hij helemaal niet de vrouwenhater is voor wie hij nu wordt versleten. In zijn video’s speelt hij naar eigen zeggen een komisch typetje dat meningen verkondigt die dus niet de zijne zijn. Tate is er trouwens van overtuigd dat zijn accounts binnenkort weer online zullen zijn. Zijn mensen zijn volop bezig de zaak te regelen, klinkt het.