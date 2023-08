Andreas Kron wint eerste rit in lijn in Vuelta, Evenepoel mengt zich niet in geneutraliseerde finale

Na de veelbesproken kletsnatte ploegentijdrit van gisteren was het vandaag tijd voor de eerste rit in lijn in de Vuelta. De finale vond opnieuw plaats in Barcelona en beloofde opnieuw verraderlijk te worden, want de weergoden spaarden het peloton opnieuw niet - de hele dag regende het pijpenstelen in Catalonië. Daarom besloot de organisatie, op uitdrukkelijke vraag van de renners, om de tijdsopname al op 9 kilometer van de streep stop te zetten.

Vijf vluchters schuwden het hondenweer niet en reden zowat de hele dag in de spits van de koers. De Spanjaarden Romo en Nicolau toonden zich voor eigen volk en kregen het gezelschap van de Italianen Piccolo en Sobrero en de Nederlander Bol. In het peloton was enkel een lekke band voor Remco Evenepoel het vermelden waard. De Belgische kampioen panikeerde evenwel niet en keerde op z’n gemak terug.

Hoe dichter de finale naderde, hoe meer de nervositeit toenam in het peloton. Er gebeurden meerdere schuifpartijen in het peloton, maar de voornaamste was toch die van Primoz Roglic. De medekopman van Jumbo-Visma ging - schijnbaar zonder veel erg - onderuit aan een rotonde. Zijn ploegmaats maanden daarna, samen met Evenepoel, de rest van het peloton aan tot kalmte.

Die korte neutralisatie was wel een doorn in het oog van Team dsm-firmenich. De ploeg van leider Milesi slaagde er niet in om de twee overgebleven vluchters Piccolo en Romo in te rekenen voor de tijdsopname, waardoor Piccolo de rode trui overnam van landgenoot Milesi.

Het punt van de vervroegde tijdsopname was ook voor veel renners het sein om zich te laten uitzakken. Ook Evenepoel deed dat en mengde zich niet in de strijd om de ritzege. Andreas Kron deed dat wél: de Deen van Lotto Dstny knalde op de beklimming van Montjuïc alles en iedereen uit het wiel en kwam enkele kilometers verderop solo aan in Barcelona. Kron droeg z'n overwinning op aan de eerder deze week overleden Tijl De Decker. Een mooi gebaar.

Vele minuten na Kron kwam de bus met alle grote namen over de streep. Remco Evenepoel bolde in het gezelschap van Vingegaard, Roglic en Ayuso over de streep en overleefde zo opnieuw een dag zonder kleerscheuren.