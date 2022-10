Anderlecht verliest in eigen huis met 0-1 van West Ham

Anderlecht startte het duel tegen West Ham United zonder recordinternational Jan Vertonghen, die ziek bleek. Mazzu koos voor Yari Verschaeren in de aanval naast Fabio Silva. West Ham speelde met maar liefst 9 nieuwe namen in de basiself in vergelijking met de wedstrijd van zaterdag tegen Wolverhampton (2-0 winst). Hoewel de ‘Hammers’ het momenteel moeilijk hebben in de Premier League, gingen ze toch als grote favoriet van start tegen de Brusselaars.

Anderlecht voetbalde in eigen huis goed mee in de eerste helft. Fabio Silva en Verschaeren kwamen tot enkele kansjes. Zo zette Verschaeren de vuisten van West Ham-doelman Areola aan het werk. Ook West Ham had kunnen scoren, vooral toen Benrahma voor rust nog een dot van een kans miste.

In de tweede helft miste Fabio Silva opnieuw een kans. Toen de Portugees even later net voor de zestien werd neergehaald, schoot Hoedt ver over het doel van Areola. Het was invaller Scamacca die de ‘Hammers’ op voorsprong zette in de 79ste minuut. De Italiaan kon vrij draaien in het strafschopgebied en de bal in de verste hoek binnenwerken. Fabio Silva kreeg nog een grote kopkans, maar hij besloot weer op de West Ham-doelman.

Het was de eerste tegengoal voor Anderlecht in de groepsfase. Het is dan ook de eerste nederlaag in deze Conference League voor de Brusselaars. Met 4 op 9 moet Anderlecht de Portugezen (9) laten gaan, maar blijft het voor het Deense Silkeborg (3), dat donderdagavond thuis met 5-0 won van FCSB.