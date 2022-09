Anderlecht vergeet te scoren en speelt gelijk tegen FCSB

Met slechts een overwinning in zijn laatste vijf wedstrijden wilde Anderlecht de rug rechten in de Roemeense hoofdstad. De Brusselaars lieten die intentie meteen blijken en begonnen fris aan de partij. Majeed Ashimeru kon een eerste keer dreigen voor de bezoekers, maar zijn schot zoefde naast het doel. Even later bevond Francis Amuzu zich, na een goede combinatie met Fabio Silva, met de bal aan de rand van de kleine rechthoek. De winger besloot echter te zwak op keeper Stefan Târnovanu.

Het spel ging goed op en neer en naarmate de klok verder tikte, voetbalden ook de Roemenen zich in de partij. David Miculescu probeerde een strafschop te versieren na contact met Wesley Hoedt, maar de Oostenrijkse scheidsrechter Sebastian Gishamer trapte niet in het acteerwerk van de Roemeen en bestrafte zijn schwalbe met geel. Na twintig minuten spelen, voetbalde de thuisploeg wel een zuivere doelkans bij elkaar. Hendrik Van Crombrugge stond pal en hield zijn team recht.

Een doelpunt hing de lucht, maar geen van beide ploegen wist zijn kansen in de eerste periode te verzilveren. Met name Fabio Silva liet een grote kans liggen. Hij werd alleen vrijgespeeld door Francis Amuzu, maar besloot te zwak in de handen van de Roemeense doelman. Ondanks een boeiende eerste helft doken beide ploegen zonder een doelpunt de kleedkamers in.

Overwicht

Net als in de eerste periode was het overwicht in de openingsfase van de tweede helft voor Anderlecht. De Brusselaars hielden hun tegenstander in de tang, maar waren zelf ook minder gevaarlijk. De dreiging beperkte zich tot een afstandsschot van Lior Refaelov. Iets na het uur liet Kristian Arnstadt een dubbele mogelijkheid onbenut. De 0-0 leek meer en meer een zekerheid te worden. Beide ploegen geraakten met moeite aan kansen. Felice Mazzu probeerde de wedstrijd te doen kantelen met de inbreng van Yari Verschaeren, Julian Duranville en Sebastiano Esposito, maar de jonge spelers wisten hun stempel niet op de wedstrijd te drukken.

Na het gelijkspel telt Anderlecht 4 punten. Daarmee staat het op de tweede plek in groep B, achter leider West Ham (6 ptn), dat met 2-3 won van Silkeborg. FCS Boekarest is derde met 1 punt, Silkeborg staat met lege handen op de laatste plaats.