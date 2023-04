Anderlecht uitgeschakeld in Conference League na penalty-verlies tegen AZ Alkmaar

RSC Anderlecht is er zo niet in geslaagd om zich voor het eerst sinds 1990 te plaatsen voor een Europese halve finale.

Een ideaal scenario ontrolde zich voor AZ met een vroege treffer. Murillo tikte Kerkez aan op de rand van het zestienmetergebied, waarna ref Massa naar de stip wees. Via de binnenkant van de paal trapte Vangelis Pavlidis (5.) de penalty binnen. En RSCA was zijn bonus uit de heenmatch even later helemaal kwijt. Reijnders stuurde Odgaard diep. De Deen bediende Pavlidis (13.), die Verbruggen een tweede keer verschalkte. De paars-witte verdediging speelde geregeld met vuur, maar AZ strafte dat niet af.

Iets voorbij het uur stak Anderlecht dan toch eens de neus aan het venster. Een schot van Refaelov werd afgeblokt, in de herneming trapte N’Diaye vanuit een scherpe hoek op Ryan. Aan de overzijde knalde Kerkez in een tijd op de paal en vond Odgaard Verbruggen op zijn weg. De Brusselaars ontsnapten nog verschillende keren aan de 3-0, waardoor de match op verlengingen afstevende. Beide teams zaten door hun beste krachten heen en wachtten de penaltyreeks af.

Daarin ontpopte voormalig Club Brugge- en Genk-doelman Ryan zich tot de lokale held. Hij neutraliseerde de elfmeters van Vertonghen en Sardella, terwijl AZ foutloos bleef. Zo dreigt het seizoen voor Anderlecht komend weekend al afgelopen te zijn, want paars-wit heeft zijn lot in de strijd om de laatste plaats in de Europe Play-offs niet meer in eigen handen.

De Belgische recordkampioen grijpt naast een eerste Europese halve finale sinds 1990, toen de Brusselaars in de kwartfinales van de Europacup II voorbij het Oostenrijkse Admira Wacker gingen om vervolgens in de halve finales Dinamo Boekarest te kloppen en uiteindelijk de finale te verliezen van Sampdoria.

AZ neemt het in de halve finales op tegen de winnaar van het duel tussen AA Gent en West Ham United. De Gentenaars dwongen vorige week in de Ghelamco Arena een 1-1 gelijkspel af.