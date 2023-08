Anderlecht heeft handen vol met STVV, maar boekt ondanks rood voor Dreyer wel nipte zege: 0-1

Geen Zeno Debast bij Anderlecht - hij sukkelt met een lichte blessure. Sardella schoof naar het centrum, Patris kwam in de ploeg als rechtsback.

Anderlecht won vorige week van Antwerp. Dat was een opsteker. Maar zeven dagen later bleef daar weinig zichtbaars van hangen. Paars-wit speelde een belabberde eerste helft.

Dat had ook met Sint-Truiden te maken. De thuisploeg pakte zes op zes in de eerste twee wedstrijden en liet zien dat daar weinig toeval mee gemoeid was. Met hoge druk zette STVV Anderlecht constant vast en dwong het de bezoekers tot balverlies.

Koita knalde van ver over. Ito veroverde de bal en schoot eerst naast, en besloot dan weer te zwak op Dupé. Kaya vond de vuisten van Dupé op zijn weg.

Beeld BELGA

Het balbezit na een halfuur: 33 procent voor Anderlecht, de rest voor STVV. Om maar te zeggen: er was één team baas op Staaien, en het was niet de recordkampioen.

Anderlecht-coach Brian Riemer greep een blessurebehandeling van zijn doelman aan om de tien veldspelers naar de bank te roepen. De Deen was zijn eeuwige lach verloren.

Wanneer paars-wit een zeldzame aanval in mekaar botste, maakte het al te vaak de foute keuze. Dolberg wachtte eerst niet lang genoeg om Patris aan te spelen, en vergat even later om de rechtsachter alleen voor doel te zetten.

Op weg naar de spelerstunnel was Brian Riemer not amused.

Dat Anderlecht na rust op 0-1 kwam, was dan ook gevleid. Amuzu besloot eerst na een zigzag vanop zijn linkerflank net naast. Even later bereikte Dreyers ingestudeerde vrije trap N’Diaye, die van dichtbij binnenkopte.

Een opsteker, zoals de zege tegen Antwerp dat ook was. Maar ook nu kon Anderlecht niet verdersurfen op dat goed gevoel. Dreyer kreeg amper twee minuten later - na tussenkomst van de VAR - rood. De winger was (onbedoeld) doorgegaan was op de enkel van Bocat.

Anderlecht trok zich terug op eigen helft. STVV probeerde het paars-witte pantser te doorbreken, maar kon geen vuist meer maken.

Anderlecht wint weer. Het pakt zes op negen, na twee goals in drie wedstrijden. Dat heet dan efficiënt zijn.