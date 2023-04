Anderlecht en AA Gent grijpen naast halve finale in Conference League; ook Union moet Europese droom opbergen

AZ Alkmaar - RSC Anderlecht: 2-0, na penalty’s: 4-1

Anderlecht nam het in de Conference League op tegen AZ Alkmaar. Paars-wit gooide een prima uitgangspositie na eerdere 2-0 winst in eigen huis al in het eerste kwartier te grabbel met twee vroege tegendoelpunten. Daarna werd er noch in de reguliere speeltijd noch in de verlengingen nog gescoord, waarna penalty's voor de beslissing moesten zorgen. Die werden met 4-1 gewonnen door AZ.

RSC Anderlecht is er zo niet in geslaagd om zich voor het eerst sinds 1990 te plaatsen voor een Europese halve finale.

Een ideaal scenario ontrolde zich voor AZ met een vroege treffer. Murillo tikte Kerkez aan op de rand van het zestienmetergebied, waarna ref Massa naar de stip wees. Via de binnenkant van de paal trapte Vangelis Pavlidis (5.) de penalty binnen. En RSCA was zijn bonus uit de heenmatch even later helemaal kwijt. Reijnders stuurde Odgaard diep. De Deen bediende Pavlidis (13.), die Verbruggen een tweede keer verschalkte. De paars-witte verdediging speelde geregeld met vuur, maar AZ strafte dat niet af.

Iets voorbij het uur stak Anderlecht dan toch eens de neus aan het venster. Een schot van Refaelov werd afgeblokt, in de herneming trapte N’Diaye vanuit een scherpe hoek op Ryan. Aan de overzijde knalde Kerkez in een tijd op de paal en vond Odgaard Verbruggen op zijn weg. De Brusselaars ontsnapten nog verschillende keren aan de 3-0, waardoor de match op verlengingen afstevende. Beide teams zaten door hun beste krachten heen en wachtten de penaltyreeks af.

Daarin ontpopte voormalig Club Brugge- en Genk-doelman Ryan zich tot de lokale held. Hij neutraliseerde de elfmeters van Vertonghen en Sardella, terwijl AZ foutloos bleef. Zo dreigt het seizoen voor Anderlecht komend weekend al afgelopen te zijn, want paars-wit heeft zijn lot in de strijd om de laatste plaats in de Europe Play-offs niet meer in eigen handen.

West Ham - AA Gent: 4-1

AZ neemt het in de halve finales van de Conference League op tegen West Ham United, want ook AA Gent kon zich niet plaatsen voor de volgende ronde. De Gentse ploeg liep in de terugwedstrijd in Londen tegen een 4-1 nederlaag aan, nadat de heenmatch in de Ghelamco Arena op 1-1 was geëindigd.

De Buffalo’s hesen zich eerst nog op voorsprong in het London Stadium. Gift Orban drong de zestien binnen en legde breed tot bij Matisse Samoise. Het Gentse jeugdproduct miste zijn trap, maar topschutter Hugo Cuypers (26.) stond op de juiste plaats om het leer alsnog in doel te duwen. De vreugde was evenwel van korte duur: Michail Antonio (37.) troefde Julien De Sart af in het luchtruim en kopte de gelijkmaker tegen de netten.

In de tweede helft leidden de Hammers hun Belgische opponent in acht dolle minuten naar de slachtbank: Lucas Paqueta (55.) zette een penalty om, kapitein Declan Rice (58.) en nogmaals Antonio (63.) diepten verder uit, waarmee de troepen van Hein Vanhaezebrouck uitgeteld tegen het canvas lagen. Jarrod Bowen zag de vijfde thuistreffer zo’n 20 minuten voor tijd geannuleerd worden.

Beeld Photo News

Union Sint-Gillis - Bayer Leverkusen: 1-4

Voor Union Sint-Gillis zijn de kwartfinales van de Europa League het eindstation geworden. Het team van Karel Geraerts ging met 1-4 onderuit tegen Bayer Leverkusen in het stadion van Anderlecht na de 1-1 van vorige week in de BayArena.

De Belgische vicekampioen ging dramatisch van start. Union kreeg na iets meer dan een minuut spelen het leer niet weggewerkt, Moussa Diaby omspeelde Moris: 0-1. Op zeven minuten van de rust deelde Leverkusen opnieuw een tik uit. Mitchel Bakker (38.) duwde een voorzet van Adam Hlozek in een tijd tegen de touwen.

Na de pauze zat Union vol goede bedoelingen, maar dat resulteerde niet meteen in de aansluitingstreffer. Integendeel, het was Jeremie Frimpong die op het uur de boeken dicht deed na lang talmen bij het inspelen van Moris. Een afgeweken schot van Casper Terho (65.) leverde nog de 1-3 op. Bijna kwam de spanning opnieuw in de match, maar Adingra trapte de bal vanuit buitenspel op de kruising en Hradecky voorkwam een tweede Brusselse goal. Bij een nieuwe tegenprik van de bezoekers trapte Diaby het leer op Moris, in de herneming deed Hlozek (79.) de netten wel trillen. Bellarabi verkwanselde nog een reuzenkans op de 1-5.

Union kon voor het eerst sinds 1959 een Europese halve finale halen. Toen gingen de Unionisten er in de halve eindstrijd van de Europese Beker voor Jaarbeurssteden uit tegen Birmingham City.

Bayer Leverkusen speelt in de halve finales tegen AS Roma, dat met 4-1 won van Feyenoord (heen 0-1).