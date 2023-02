Anderlecht dankzij strafschoppenheld Verbruggen voorbij Ludogorets naar achtste finales Conference League

Paars-wit kwam na dertien minuten met een gelukje op voorsprong, toen een schot van Islam Slimani via Franco Russo in het Bulgaarse doel belandde. Na 68 minuten leek Yari Verschaeren met de 2-0, op aangeven van Slimani, Anderlecht de kwalificatie te bezorgen. Weer een doelpunt met wat geluk, want het schot van de paars-witte belofte belandde via doelman Padt in doel. Er was echter amper afgetrapt toen Thiago, ook in de heenwedstrijd al de Anderlecht-boeman, de 2-1 tegen de netten duwde en zo was alles weer opnieuw te herdoen.

In de verlengingen moest Ludogorets al snel met een man minder voort, na de uitsluiting van ex-Genkenaar Jakub Piotrowski. Gescoord werd er echter niet meer. In de daaropvolgende strafschoppenreeks ontpopte doelman Bart Verbruggen zich tot de held van de avond, door de eerste drie strafschoppen van de bezoekers uit zijn doel te houden.

Het was een Anderlecht dat dankzij veel grinta en inzet met een 1-0 voorsprong mocht gaan rusten. Na een evenwichtig wedstrijdbegin was het bij de eerste bal tussen de palen meteen raak voor de thuisploeg, weliswaar met een gelukje. Francis Amuzu zette zich goed door op links en zijn voorzet bereikte Islam Slimani, wiens trap via Franco Russo naast de geklopte Sergio Padt in doel belandde: 1-0 na amper dertien minuten en op basis van de twee wedstrijden was alles weer te herdoen.

Op het halfuur was het alweer Slimani die voor gevaar zorgde. De 34-jarige Algerijnse spits, op voorhand al door velen afgeschreven, legde panklaar gereed voor Mario Stroeykens, maar die laatste vond Padt op weg naar doel. De bezoekers uit Bulgarije stelden daar weinig tegenover. Halverwege de eerste helft belandde een vrije trap van Bernard Tekpetey tegen de paal, in de rebound scoorde Russo, maar hij stond samen met nog twee anderen meters buitenspel. Voor het overige lieten de Bulgaren zich vooral opmerken door hun potige spel, dat leverde voor de pauze twee gele kaarten op. Bij RSCA ging Stroeykens het boekje in.

Beeld BELGA

Ludogorets heeft het moeilijk als het hoog op het veld onder druk gezet wordt en om dat te vermijden, waren de Bulgaren met heel wat aanvallende intenties uit de kleedkamer gekomen. Paars-wit, zonder de geschorste Amir Murillo en Rode Duivel Zeno Debast achterin, had het lastig. Verder dan wat waarschuwingen kwam Ludogorets echter niet. Na 68 minuten leek Yari Verschaeren met de 2-0, op aangeven van Slimani, Anderlecht de kwalificatie te bezorgen. Weer een doelpunt met wat geluk, want het schot van de paars-witte belofte belandde via doelman Padt in doel. Er was echter amper afgetrapt toen Thiago, ook in de heenwedstrijd al de Anderlecht-boeman, de 2-1 tegen de netten duwde en zo was alles weer te herdoen.

Een moegestreden Ludogorets leek rijp voor de slachtbank. De ingevallen Benito Raman had de kwalificatie aan de voet, maar zag zijn trap tegen de deklat belanden. Verlengingen dus en daarin werd het voor de bezoekers nog moeilijker, toen ex-Genkenaar Jakub Piotrowski al snel tegen zijn tweede gele kaart aanliep. Gescoord werd er niet meer, in de strafschoppenreeks maakte Verbruggen zich nu al een beetje onsterfelijk op Anderlecht. Het was het einde van nog eens een echte Cup-avond in de hoofdstad.

Met AA Gent, thuis tegen de Azerbeidzjaanse landskampioen Qarabag, komt er donderdagavond nog een tweede Belgische team in actie in deze tussenronde. Ook de Gentenaars moeten dan een 1-0 nederlaag uit de heenwedstrijd zien op te halen. Vicekampioen Union is als groepswinnaar rechtstreeks geplaatst voor de groepsfase van de Europa League. Landskampioen Club Brugge zit in de achtste finales van de Champions League, maar flirt daar met een 0-2 thuisnederlaag tegen Benfica met de uitschakeling.

Als Anderlecht en AA Gent doorstoten, mogen ze vrijdagmiddag in het Zwitserse Nyon al de trommel in voor de loting van de achtste finales in de Conference League. Ze zijn dan sowieso geen reekshoofd, die rol is weggelegd voor de groepswinnaars. Dat zijn AZ, Djurgarden, Basaksehir, Nice, Sivasspor, Slovan Bratislava, Villarreal en West Ham.