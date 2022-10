Anderlecht blijft in het sukkelstraatje: Veldman debuteert met gelijkspel tegen FCSB

Robin Veldman koos bij zijn debuut als Anderlecht-coach meteen voor een andere veldbezetting. Paars-wit trad aan met een viermansdefensie en Refaelov, Verschaeren en Amuzu in steun van Silva, die als enige spits startte.

Het inspireerde Anderlecht niet tot een blitzstart, de eerste kansjes in de openingsfase waren voor FCSB, dat vanuit zijn stevige gordel nu en dan tegenprikte. Een kopbal van Edjouma belandde op het dak van het doel, Hoedt kwam met de schrik vrij na een dramatische terugspeelbal.

Anderlecht groeide gestaag in de eerste helft - via Silva kwamen er enkele kansjes. Op het halfuur verstuurde Murillo een goeie voorzet vanop rechts, Verschaeren nam die in tijd op de schoen en verlengde knap in doel. De opkomende fluitconcerten in het Lotto Park maakten meteen plaats voor applaus. Anderlecht ging bijna zelfs met een dubbele voorsprong rusten, maar het fantastische hakje van Silva werd nog gered door Tarnovanu.

Het doelpunt van Verschaeren:

Yari Verschaeren geeft het Lotto Park waar voor hun geld! 🟣⚪️ pic.twitter.com/OTfyFhAdKN — Play Sports (@playsports) 27 oktober 2022

Het initiatief kwam in de tweede helft van de Roemenen en dat zag Anderlecht afgestraft. Invaller Compagno glipte weg uit de rug van Hoedt en troefde Vertonghen in de lucht af: 1-1. Alles te herdoen voor Anderlecht, dat even moest bekomen en pas een kwartier voor tijd weer een echte kans afdwong. Amuzu liet het oog in oog met de doelman nog liggen, Vertonghen kopte de daaropvolgende hoekschop alsnog tegen de touwen. De assist was voor Verschaeren, de beste man op het veld.

Het doelpunt van Vertonghen:

SuperJan is ook weer van de partij! 🦸‍♂️💪 pic.twitter.com/kka70ry3vk — Play Sports (@playsports) 27 oktober 2022

Een bevrijdende 2-1, Anderlecht op weg naar een deugddoende overwinning. Maar dat was buiten FCSB gerekend. Op een hoekschop lieten de Brusselaars zich al te makkelijk aftroeven. Van Crombrugge redde in eerste instantie, al belandde die redding op het lichaam van Dawa, die zo met een gelukje scoorde. Anderlecht probeerde nog met pogingen van Duranville en Stroeykens, maar een winning goal kwam er niet meer. Murillo liep zelfs nog tegen zijn tweede gele kaart aan.

Opnieuw geen zege voor Anderlecht, dat nu 5 punten telt in de Conference League. Wint Silkeborg straks op het veld van West Ham, dan is paars-wit Europees uitgeschakeld. Bij winst van de Hammers of een gelijkspel moet Anderlecht volgende week winnen op het veld van Silkeborg. Al wordt dat geen sinecure: de Denen haalden het in beide duels van FCSB met 5-0.