Anderhalf jaar na dodelijk schietincident herbegint Alec Baldwin met filmopnames ‘Rust’

In oktober 2021 schoot Baldwin per ongeluk cameravrouw Halyna Hutchins dood met een wapen dat diende als rekwisiet tijdens de opnames van de film ‘Rust’. De acteur wist niet dat het wapen geladen was en zei geen idee te hebben hoe een echte kogel in het wapen terecht is kunnen komen.

Baldwin, het productiebedrijf, producers en crewleden waren door de familie aangeklaagd voor de dood van Halyna Hutchins omdat zij tal van regels die golden op de set en voor de industrie niet nageleefd zouden hebben. In oktober vorig jaar troffen Baldwin en co een schikking met de familie.

Souza, de regisseur van de film, heeft gezegd dat hij zal terugkeren naar de Rust productie om de erfenis van Halyna Hutchins te eren.

Delen van een documentaire over Hutchins’ leven zullen gelijktijdig met Rust gefilmd worden.