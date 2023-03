Ancelotti kaatst de bal terug na uitlatingen Hazard: ‘Het klopt, wij praten niet veel’

Daarin stelde de voormalige aanvoerder van de Rode Duivels dat er wederzijds respect is, maar dat er niet gepraat wordt. Ancelotti houdt Hazard steevast aan de Madrileense bank gekluisterd en dat zal ook in de terugwedstrijd tegen Liverpool niet anders zijn.

“Dat betekent niet dat we een slechte relatie hebben”, vertelde Ancelotti. “Maar Eden is wel open en eerlijk geweest en het klopt: wij praten niet veel met elkaar. Voor mij is dat ook niet zo belangrijk. Eden respecteert mij, hoewel hij weinig speelt. En ik respecteer Eden. De reden waarom hij weinig speelt is dat er veel concurrentie is en er op zijn positie met Vini Jr. een heel belangrijke speler rondloopt.”

Voor de clash met Liverpool rekent Ancelotti op een volledig fitte Karim Benzema, die er afgelopen weekend vanwege een enkelkwetsuur niet bij was tegen Espanyol. Drie weken geleden in de heenwedstrijd op Anfield had Benzema met twee doelpunten een belangrijk aandeel in de 2-5-zege van de Madrilenen. “Ik ken hem goed genoeg. Morgen (woensdag) zal hij honderd procent fit zijn. Zondag stond hij alweer op training en sindsdien heeft hij goed gewerkt. Hij wil ook zo graag spelen. Voor Karim, en bij uitbreiding voor de hele club, is de Champions League een erg belangrijke competitie”, onderstreepte Ancelotti.

Na de 2-5-zege staat de Koninklijke al met anderhalf been in de kwartfinales. Toch is de Italiaan op zijn hoede. “We moeten ons eigen voetbal spelen en die wedstrijd proberen te winnen. Ik verwacht een open wedstrijd, met een Liverpool dat wel iets zal proberen. Laat ons vooral vergeten dat we een voorsprong hebben.”