Amper water in kanalen van Venetië door aanhoudende droogte in Noord-Italië

De afgelopen weken is er uitzonderlijk weinig sneeuw gevallen in de Alpen en ook het stroomgebied van de Po, de grootste rivier van Italië, kreeg maar weinig regen te verwerken. Daarnaast is het er deze maand ook warmer dan gewoonlijk. Dat alles doet vrezen voor een nieuwe periode van droogte in het Zuid-Europese land, schrijft The Guardian op basis van rapporten van Italiaanse wetenschappers en milieuorganisaties.

Die droogte is nu al zichtbaar in Venetië. In de stad die zich normaal moet wapenen tegen overstromingen, komen gondels en watertaxi’s door de lage waterstanden vast te zitten in de beroemde kanalen. Ook het water in het Gardameer heeft nog nooit zo laag gestaan, waardoor het mogelijk is om kleine eilandjes te voet te bereiken.

Milieuorganisaties trekken aan de alarmbel. “We kampen met een watertekort dat zich al sinds de winter van 2020 aan het opbouwen is”, zegt klimaatexpert Massimiliano Pasqui van het wetenschappelijk instituut CNR in de krant Corriere della Sera. “We hebben minstens vijftig dagen regen nodig om dat tekort goed te maken.”

Afgelopen zomer kreeg Italië de droogste zomer in zeventig jaar te verwerken. In het noorden van het land werd de noodtoestand uitgeroepen voor de Po-vallei, die instaat voor een derde van de Italiaanse landbouwproductie. Maar het gebrek aan neerslag heeft ook invloed op de opwekking van energie en de toegang tot drinkwater.

Lees ook Nu extreme droogte ook de Po-rivier bedreigt wordt Italië hard met de neus op de klimaatfeiten gedrukt

Milieubeschermingsorganisatie Legambiente vraagt de regering van premier Giorgia Meloni om een nationale waterstrategie en stelt maatregelen voor om het waterverbruik te verminderen en regenwater beter te benutten.

Volgens klimatoloog Luca Mercalli “is er niets veranderd sinds 2022”. Hij denkt wel dat er “een goede kans” is dat regenval in april en mei het tekort nog kan compenseren. “De lente is meestal de natste periode voor de Po-vallei. Dat is onze laatste hoop. Als er voor het tweede jaar op rij geen significante regenval is in de lente, dan zou dat voor het eerst in de geschiedenis zijn.”