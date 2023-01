Amper drie maanden na herstelling: graf van Vlaams-nationalist en colloborateur August Borms alweer vernield

Het graf van August Borms op het oud kerkhof van Merksem is opnieuw vernield. Het zware stenen kruis is van de sokkel afgebroken en op de liggende steen geduwd, die daardoor in stukken is gebarsten.

De feiten zouden zich dit weekend hebben afgespeeld, maar van de dader lijkt geen spoor. Een wijkteam van de Antwerpse politie is ter plaatse gegaan voor de eerste vaststellingen en heeft een proces-verbaal opgesteld. Vermoedelijk is een koevoet gebruikt.

“Alweer hebben onbekenden dit vandalisme gepleegd en maakten het herstelde graf stuk. Hoe laf kan je zijn?” schrijft het Bormshuis op Facebook, bij twee foto’s van het vernielde graf.

Collaboratie

Het Bormshuis is een Vlaams-nationalistische organisatie die de herinnering aan August Borms in ere wil houden, maar dan wel zonder zijn collaboratie met de nazi’s al te veel te belichten. Ook Vlaams Belang-kamerlid Filip Dewinter en Voorpostleider Luc Vermeulen uiten zich op sociale media over het vandalisme.

Het graf van Borms is in juni vorig jaar al eens vernield en met rode verf besmeurd. Daarna liet het stadsbestuur het graf herstellen, wat de stad Antwerpen “enkele duizenden euro’s” heeft gekost. Een groep mensen, onder wie schrijver Tom Lanoye en de nazaten van enkele slachtoffers van het nazisme, stelden vragen bij die beslissing van het Antwerps stadsbestuur.

Op 1 november hield het Bormshuis een inhuldiging van het herstelde graf. Drie maanden later is het dus opnieuw vernield. Op het kerkhof zelf zouden geen politiecamera’s staan, maar wel vlakbij de ingang op de openbare weg.

De begraafplaats in Merksem is al sinds 2002 geen actief kerkhof meer. De graven zijn sindsdien eigendom van de stad. Bevoegd schepen Els van Doesburg (N-VA) liet vorig jaar verstaan dat de stedelijke diensten bij grafschennis “steeds over gaan tot spoedig herstel”.

Ook rond andere graven van Vlaamse collaborateurs is er blijvende discussie, wat volgens historicus Bruno De Wever van Vlaanderen “de uitzondering in West-Europa” maakt. In november hebben onbekenden nog het berkenkruis omvergeduwd aan het praalgraf van Staf De Clercq in Gooik. Dat wordt daar in ere gehouden door de zogenaamde Werkgroep Kesterheide, die toen beweerde dat het vandalisme een gevolg was van een artikel in De Morgen over de herdenking van Vlaamse collaborateurs.