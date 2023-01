Amper 1 op 5 scholieren in armoede maakt gebruik van Robin-pas om schoolfacturen te betalen

De Robin-pas werd in 2021 ingevoerd door de Vlaamse regering om gezinnen te helpen die moeite hebben om schoolmateriaal aan te kopen. Wie zo’n pas heeft, kan rekenen op een renteloze en gespreide betaling van of een korting op de schoolfactuur. Het doel was om 20.000 passen uit te delen, zodat elk kind met de nodige boeken aan het schooljaar kon starten.

Vorig jaar bleek nog maar een kleine helft van die passen uitgedeeld. En amper twaalf procent werd daadwerkelijk verzilverd. Zowel de Stichting Robin als minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) verklaarden toen werk te maken van de verdere uitrol. Toch blijkt het aantal verzilverde passen afgelopen jaar maar licht gestegen. Van de 16.432 uitgedeelde exemplaren werd er maar twintig procent gebruikt. Het aantal scholen dat er gebruik van maakte verdubbelde van 76 naar 168. Op ongeveer 1.070 secundaire scholen Vlaanderen blijft dat aantal dus beperkt.

“De Robin-pas is een nieuwe benadering die een eerlijke kans verdient en ook geëvalueerd zal worden”, reageert Weyts. Maar voor Vlaams parlementslid Loes Vandromme, die de cijfers opvroeg, moet er sneller ingegrepen worden: “Het heeft geen zin om 20.000 passen uit te delen als ze in de boekentas blijven zitten. Ik pleit ervoor om zo lokaal mogelijk te werken en veel meer in te zetten op brugfiguren tussen school en welzijn.”