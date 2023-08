Amerikanen milder over Trumps rol in bestorming Capitool, oud-president loopt uit in peilingen

Verdeeldheid over Trumps rol, maar beide partijen zijn milder geworden

Amerikanen zijn diep verdeeld over de vraag hoeveel verantwoordelijkheid Donald Trump draagt voor de bestorming van het Capitool, op 6 januari 2021. Ruim 40 procent vindt dat hij veel schuld heeft aan de rellen, maar volgens een derde treft hem geen blaam.

Dat blijkt uit een peiling van het Pew Research Center, dat Amerikanen vlak na de bestorming vroeg naar de rol van Trump en een jaar later nog eens. Opvallend is dat de ondervraagden milder zijn gaan denken over de aansprakelijkheid van de oud-president. Vlak na de rellen vond nog meer dan de helft dat Trump veel verantwoordelijkheid droeg.

De afname is niet alleen zichtbaar bij aanhangers van Trumps Republikeinse Partij, ook Democraten dichten Trump inmiddels minder verantwoordelijkheid toe. Toch vindt nog altijd 70 procent van Democratische kiezers dat Trump in hoge mate aansprakelijk is, onder Republikeinen is dat 10 procent.

Voorsprong Trump op Republikeinse concurrenten alleen maar gegroeid

Ondanks de aankondiging van drie strafzaken in de tussentijd geniet Donald Trump meer populariteit onder Republikeinse kiezers dan aan het begin van dit jaar. 53 procent van de kiezers in de Republikeinse voorverkiezingen zou momenteel zijn stem op Trump uitbrengen, volgens de Amerikaanse website FiveThirtyEight, die verschillende grote peilingen bundelt. Daarmee heeft Trump een ruime voorsprong op Ron DeSantis, die wordt gepeild op 16 procent. In januari zat de gouverneur van Florida de oud-president nog op de hielen. Toen koos 43 procent voor Trump en 37 procent voor DeSantis.

Ruim duizend Amerikanen aangeklaagd voor rellen

Samen met Donald Trump zijn nog ruim duizend Amerikanen aangeklaagd voor betrokkenheid bij de Capitool-bestorming. Het onderzoek naar de gebeurtenissen in 2021 is het grootste strafonderzoek in de geschiedenis van de Verenigde Staten.

De FBI gaat uit van zo’n tweeduizend betrokkenen. Tot dusver zijn er volgens de Amerikaanse nieuwszender NPR 1.093 personen aangeklaagd, van wie het grootste deel voor huisvredebreuk in een overheidsgebouw. Zeker een kwart wordt verdacht van geweld tegen agenten en beveiligers, en het verstoren van de verkiezingsuitslag.

629 verdachten hebben al schuld bekend volgens NPR. In het Amerikaanse rechtssysteem volgt dan doorgaans geen rechtszaak, maar een directe veroordeling. Een deel wacht hier nog op. Tegen 129 ontkenners is al een rechtszaak gevoerd. Twee derde werd daarin volledig schuldig bevonden. Voor slechts twee personen volgde vrijspraak. In totaal zijn er 586 verdachten veroordeeld, waarvan tweederde tot een gevangenisstraf.