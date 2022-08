Amerikaanse steden worden in 2100 even heet als Midden-Oosten

De temperaturen in de Verenigde Staten liepen deze zomer al sterk op. Een derde van de bevolking kreeg te maken met maatregelen of hitteadvies, en in het centrum van het land steeg het kwik bij momenten tot boven de 46 graden Celsius. Het land kreunt bovendien onder de ergste droogte in 1.200 jaar.

Maar het einde is nog niet in zicht, berekende Climate Central, een Amerikaanse organisatie die onderzoek doet naar de klimaatverandering. Tegen het jaar 2100 kunnen de zomers in 16 Amerikaanse steden sterk beginnen te lijken op hun tegenhangers in het Midden-Oosten. Zo gaan hittegolven in Phoenix veel wegkrijgen van Saoedi-Arabië, Las Vegas van Koeweit, en zal de zomer in Austin overeenkomen met die in Dubai. In de warmste stad - Yuma, in Arizona - kunnen de temperaturen binnen 80 jaar stijgen tot 44 graden Celsius, wat vergelijkbaar is met Bagdad, de hoofdstad van Irak.

De zomers in de noordelijkere - en dus traditioneel koudere - steden van de VS zoals Boston en Washington D.C. zullen tegen dan meer lijken op de zomers waar het zuiden van het land momenteel mee worstelt.

Klimaatverandering

Deze nieuwe klimatologische realiteit is ten volle te danken aan de opwarming van de aarde, en de daarmee gepaard gaande langere en intensere hittegolven. “Dit soort hoge temperaturen zal normaal worden”, aldus Peter Girard, woordvoerder van Climate Central. “Het kan snel van oncomfortabel naar gevaarlijk gaan.”

Er is gelukkig één grote ‘maar’. In haar analyse ging het Climate Cental uit van een globale temperatuursstijging van 3,6 graden Celcius tegen 2100 ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. Dat is het geval wanneer de uitstoot van broeikasgassen binnen 80 jaar niet drastisch daalt. Veel analisten vermoeden dat het niet zo ver zal komen, omdat wereldwijd nu al veel initiatieven lopen om hernieuwbare energie te implementeren in de samenleving.

“Ongeacht het scenario zullen de hittegolven op korte termijn vrijwel overal een uitdaging zijn”, aldus Girard. “Het terugdringen van de uitstoot zal de temperatuursstijging vertragen en regeringen en steden meer tijd geven om maatregelen te nemen om mensen veilig te houden.”