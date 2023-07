▶ Amerikaanse senator stopt abrupt met praten en verlaat duidelijk verward persconferentie

Mitch McConnell inexplicably freezes during press conference, is quickly escorted away

Reporters, medewerkers en collega's keken ietwat ongemakkelijk om zich heen toen McConnell in het midden van zijn uitleg tijdens zijn wekelijkse persconferentie plots niet meer leek te weten wat zeggen en stopte met praten. Daarop staarde hij secondelang voor zich uit zonder nog een spier te verrekken.

Pas na een tiental seconden schoot collega-senator John Barrasso, die ook arts is, McConnell te hulp, nam hem bij zijn elleboog en vroeg hem of hij nog iets wilde zeggen. McConnell reageerde duidelijk verward en werd daarop door zijn medewerkers weggeleid.

McConnell keerde niet veel later terug en zei tegen de journalisten dat hij “in orde” was, maar gaf geen verdere details. Een van zijn medewerkers verklaarde nadien anoniem dat McConnell zich even “licht in het hoofd voelde”.

De 81-jarige McConnell was eerder dit jaar zes weken afwezig dat hij was gevallen en zijn hoofd had gestoten. Daarbij liep hij een hersenschudding en een gebroken rib op. Sinds zijn terugkeer lijkt McConnell meer te stotteren en te aarzelen wanneer hij spreekt, wat al tot vragen over zijn gezondheidstoestand heeft geleid.