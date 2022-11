Amerikaanse rapper Takeoff van Migos doodgeschoten in Texas

Zo’n veertig tot vijftig gasten zouden op een privéfeestje zijn geweest toen iemand het vuur opende. Twee anderen raakten gewond, maar schijnbaar niet levensbedreigend, aldus entertainmentwebsite Deadline, die met de lokale politie sprak. De rapper zou samen zijn geweest met zijn oom en mede-Migos-bandlid Quavo, die eigenlijk Quavious Keyate Marshall heet. Die is niet geraakt, schrijft Deadline.

De groep Migos, in 2008 oorspronkelijk opgericht als Polo Club en vanaf 2010 bekend als Migos, bestond uit Takeoff, Quavo en Takeoffs neef Offset. De band scoorde in 2013 een eerste grote hit met het lied ‘Versace’, en bracht daarna nog meer grote hits uit, zoals ‘Bad and Boujee’ met Lil Uzi Vert, ‘MotorSport’ met Nicki Minaj en Cardi B, en ‘Walk It Talk It’ met Drake.

De ‘dab’

Het trio kwam in 2015 met de mixtape Back to the Bando, waarop ook het lied ‘Look at My Dab’ stond. Dat nummer maakte ‘de dab’, een beweging waarbij iemand zijn of haar hoofd buigt en arm opsteekt, populair.

De groep ging dit jaar uit elkaar vanwege een meningsverschil met Offset. Takeoff en Quavo gingen als duo verder en brachten het album Only Built For Infinity Links uit, dat afgelopen maand op plek 7 kwam in de Amerikaanse hitlijsten. De twee kwamen maandag nog met een video met Halloweenthema voor hun lied ‘Messy’.

Diverse Amerikaanse sterren hebben gereageerd op het overlijden van Takeoff. “Rust in vrede”, twittert zangeres Keri Hilson. “Voor altijd een legende, ik kan dit niet geloven”, schrijft de Amerikaanse rapper Lil Pump in zijn Instagram Story. Actrice Masika Kalysha stelt dat Takeoff niemand lastigviel. “Ik geloof dit niet man. Dit kan niet waar zijn.”