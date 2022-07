Amerikaanse president Joe Biden besmet met coronavirus

President Joe Biden heeft positief getest op COVID-19 en vertoont “zeer milde symptomen”, laat zijn perschef, Karine Jean-Pierre, donderdag weten in een verklaring. De Amerikaanse leider zal zich afzonderen in het Witte Huis en zal ook al zijn taken gedurende die tijd volledig blijven uitvoeren. Zo zal hij blijven deelnemen aan vergaderingen per telefoon en videocall vanuit het Witte huis.

Biden is gevaccineerd en kreeg ook al twee boosterdosissen. Het Witte Huis laat nog weten dat de president is begonnen met Paxlovid, de anticoronapil van Pfizer. First Lady Jill Biden testte deze ochtend nog negatief en zal verder werken zoals gewoonlijk.