Amerikaanse politie geeft straks beelden vrij van dodelijke arrestatie zwarte man: wat is er aan de hand?

Wat is er aan de hand?

Rond 18 uur vrijdagavond (lokale tijd) zal de politie beelden vrijgeven die zijn gemaakt bij de fatale arrestatie van de 29-jarige Tyre Nichols in Memphis. De stad met 628.000 - voornamelijk zwarte - inwoners houdt zijn adem in. Autoriteiten vrezen dat de gedetailleerde beelden hevige protesten zullen uitlokken bij de vele burgers die nu al woedend en verontwaardigd zijn over de dood van Nichols.

Naschoolse activiteiten op vrijdag en evenementen op zaterdag zijn geannuleerd in Memphis, maar ook andere steden maken zich op voor mogelijke onrust. Politiewoordvoerders in steden als Washington, Philadelphia en New York zeggen tegen The New York Times dat er extra agenten klaarstaan voor het geval demonstraties uit de hand lopen.

Ook rondom het Capitool, het Amerikaanse parlementsgebouw, wordt de beveiliging opgevoerd, meldt nieuwssite Politico.

Wat gebeurde er tijdens de fatale arrestatie?

De 29-jarige Tyre Nichols werd op 7 januari ‘s avonds tegengehouden wegens “roekeloos rijgedrag” in de stad Memphis, in de Amerikaanse staat Tennessee. Wat er precies gebeurde nadat Nichols aan de kant werd gezet, is nog onduidelijk. Maar volgens een verklaring probeerde hij weg te lopen wanneer de agenten het voertuig naderden, en vond er een “confrontatie” plaats.

Tyre Nichols (rechts) op een ongedateerde foto. Beeld DEANDRE NICHOLS via REUTERS

Daarna volgde er nog een tweede “confrontatie” bij de arrestatie van Nichols. De 29-jarige man liet verstaan dat hij kortademig was en er werd een ziekenwagen gebeld. Drie dagen later is hij overleden.

Familieleden, die al wel beelden van de arrestatie hebben gezien, noemden het "walgelijk". Ook David Rausch, die het onderzoek naar de fatale arrestatie leidt, liet al weten “misselijk en gechoqueerd” te zijn door wat hij al gezien heeft tijdens het onderzoek afgelopen weken. “Laat ik duidelijk zijn: wat hier gebeurd is, getuigt niet van goed politiewerk. Dit was verkeerd, dit was crimineel”, aldus Rausch.

Wat weten we over de agenten?

Het gaat om vijf zwarte agenten: Desmond Mills Jr., Demetrius Haley, Justin Smith, Tadarrius Bean en Emmitt Martin III. De mannen zijn inmiddels ontslagen, en worden aangeklaagd voor doodslag en zware mishandeling.

Dat de ontslagen agenten ook zwarte mannen zijn geeft het incident een extra laag van pijn, schrijven verschillende Amerikaanse kranten. “Ik bleef maar tv kijken zodat ik hun gezichten kon zien”, vertelde 73-jarige buurtbewoner en oud-activiste Carrie Louise Pinson bij The New York Times. “Toen ik allemaal zwarte politieagenten zag, dacht ik: ‘Hoe kon je dit doen?’”

Voor het ontslag maakten de agenten deel uit van een groep gespecialiseerde agenten die bekend staan als de Scorpion Unit (Street Crimes Operation to Restore Peace in Our Neighborhoods, red.). De politiegroep werd in 2021 opgericht om te werken in buurten waar misdaad en geweld alomtegenwoordig zijn.

Desmond Mills Jr., Demetrius Haley, Justin Smith, Tadarrius Bean en Emmitt Martin III. Beeld ANP / EPA

Hoe wordt er gereageerd?

President Joe Biden riep Amerikanen die hun ongenoegen willen uiten over de dood van Nichols donderdag op om vreedzaam te protesteren. Ook de nabestaanden van de zwarte man deden die oproep.

De fatale arrestatie, waarbij Nichols hard geslagen zou zijn, roept herinneringen op aan de dood van George Floyd in 2020. Toenmalig agent Derek Chauvin drukte toen zijn knie zo’n negen minuten lang in Floyds nek, terwijl omstanders toekeken en een vrouw het voorval filmde. De Afro-Amerikaanse man smeekte om zijn leven met de woorden ‘I can’t breathe’ terwijl hij op de grond lag met Chauvins knie op de nek. Floyd overleed niet lang daarna.

Eerder was Floyd door enkele agenten hardhandig gearresteerd omdat hij in een winkel wou betalen met een 20 dollar-briefje dat vals was volgens de kassier.

Na zijn dood werd in heel het land geprotesteerd tegen politiegeweld en racisme waarna de Black Lives Matter-beweging zich ook over de hele wereld verspreidde.