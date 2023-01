Amerikaanse politie geeft straks beelden vrij van dodelijke arrestatie zwarte man, steden zetten zich schrap voor protesten

Vrijdag geeft de politie beelden vrij die zijn gemaakt bij de arrestatie van de 29-jarige Tyre Nichols. Deze man werd drie weken geleden gearresteerd en overleed enkele dagen daarna. Donderdag kregen vijf zwarte agenten, die al ontslagen waren wegens excessief geweld, te horen dat zij worden aangeklaagd voor doodslag en zware mishandeling. Wat er precies gebeurde nadat Nichols werd gestopt om zijn roekeloos rijgedrag is nog onduidelijk, maar familieleden die de beelden al hebben gezien noemden die "walgelijk".

Donderdag kregen vijf zwarte agenten, Desmond Mills Jr., Demetrius Haley, Justin Smith, Tadarrius Bean en Emmitt Martin III te horen dat zij worden aangeklaagd voor doodslag en zware mishandeling. Ze zijn al ontslagen. Beeld ANP / EPA

In Memphis, waar het politiekorps de beelden vrijdag rond 18 uur (lokale tijd) in het kader van transparantie vrij zal geven, gaan naschoolse activiteiten niet door en worden zaterdag ook door scholen georganiseerde evenementen geannuleerd vanwege mogelijke protesten. Politiewoordvoerders in steden als Washington, Philadelphia en New York zeggen tegen The New York Times dat er extra agenten klaarstaan voor het geval demonstraties uit de hand lopen.

President Joe Biden riep Amerikanen die hun ongenoegen willen uiten over de dood van Nichols donderdag op om vreedzaam te protesteren. Ook de nabestaanden van de zwarte man deden die oproep. De fatale arrestatie, waarbij Nichols hard geslagen zou zijn, roept herinneringen op aan de dood van George Floyd in 2020.