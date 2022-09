Amerikaanse piloot vliegt rondjes boven stad en dreigt ermee op supermarkt neer te storten

De piloot van het vliegtuig zou vroeg in de ochtend het vliegtuig hebben genomen vanaf Tupelo Airport en al meer dan een uur in cirkels over het stadje vliegen. De autoriteiten hebben daarop het gebied geëvacueerd.

De politie van Tupelo zegt in contact te zijn met de piloot, die dreigt het Beechcraft King Air 90-vliegtuig opzettelijk te laten crashen. De piloot zou een medewerker zijn van Tupelo Airport. “Burgers worden gevraagd om het gebied te verlaten totdat alles duidelijk is. Met de mobiliteit van dit type vliegtuig is de gevarenzone veel groter dan enkel Tupelo”, aldus de politie.

Gouverneur Tate Reeves voegt nog toe: “De politie en noodbeheerders van de staat volgen deze gevaarlijke situatie op de voet. Alle burgers moeten alert zijn en de updates volgen van de politie van Tupelo.”