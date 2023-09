Amerikaanse overheid start informatie- en meldpunt voor ufowaarnemingen

Sinds 2020 is de interesse toegenomen in wat de Amerikaanse overheid officieel uap’s noemt, nadat het Pentagon in 2020 een aantal video’s van piloten had vrijgegeven. Daarop zijn objecten te zien die zich met hoge snelheden en op onverklaarbare wijze verplaatsen.

Uap staat voor ‘unidentified aerial phenomenon’ (ongeïdentificeerd verschijnsel in de lucht). De website zal over opgeloste UAP-meldingen informatie, foto’s en video’s publiceren zodra ze vrijgegeven mogen worden, aldus Defensie. Daarnaast omvat de website links naar officiële rapporten, transcripties en persberichten.

Amerikaanse militairen en ambtenaren die een ufo/uap spotten kunnen binnenkort ook op de website terecht om er melding van te doen, zodat die beoordeeld kan worden. En burgers kunnen in de toekomst mogelijk ook van het ufomeldpunt gebruikmaken. Al is het volgens een Pentagon-woordvoerder nog onduidelijk wanneer.

Het Amerikaanse leger heeft de afgelopen decennia honderden ufomeldingen gerapporteerd, zo werd begin dit jaar in een rapport aan het Congres duidelijk. Veel daarvan zijn volgens de Amerikanen overigens niet bijzonder en worden veelal toegeschreven aan menselijk handelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om drones of ballonnen. Maar een deel blijft onverklaarbaar, al wordt geen van de meldingen vooralsnog in verband gebracht met buitenaards leven.