Amerikaanse overheid onderzocht ruim 500 ufo-meldingen in 2022: honderden blijven onverklaard

In 2020 gaf het Pentagon een nog steeds onverklaarbare video vrij van objecten die met ongelooflijke snelheden bewegen, ronddraaien en op mysterieuze wijze weer verdwijnen. Beeld CNN

De VS onderzochten afgelopen jaar 510 ufo-meldingen, ruim drie keer zoveel als in 2021. Een aantal meldingen zijn toe te schrijven aan drones of ballonnen, maar honderden anderen blijven voorlopig onverklaard. Dat meldt de Amerikaanse overheid donderdag in een nieuw rapport.