Amerikaanse media over het vonnis van Trump: ‘Een bullebak, een lafaard en een roofdier’

New York Post: ‘Grab him by the wallet’

Grab him by the wallet, ‘grijp hem bij zijn portemonnee’, zo kopt New York Post op de cover, verwijzend naar Trumps ‘Grab ‘em by the pussy’-uitspraak. In een opiniestuk schrijft het blad dat “dit verdict Trump meer zal schaden dan sommigen van zijn achterban denken”.

“Na verloop van tijd zal dit vonnis een nieuwe pijl in de koker van Trumps tegenstanders worden, zowel in de voorverkiezingen als in de presidentsverkiezingen zelf - als hij die haalt. Republikeinse rivalen zullen in hun recht staan om erop te wijzen dat overal waar Trump gaat, een storm van nare beschuldigingen volgt.”

Tomorrow’s NY Post cover. pic.twitter.com/KSdmTLRBnw — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) 10 mei 2023

The Atlantic: ‘Het verbazingwekkende verdict’

The Atlantic vindt de uitkomst van het proces “verbazingwekkend”. In het vonnis ziet de krant een bewijs voor de twee naast elkaar lopende waarheden over de huidige Amerikaanse samenleving. “Het land is meer bereid geworden om machtige mannen ter verantwoording te roepen voor hun gedrag, maar is tegelijkertijd nog steeds bereid om hen steeds weer macht te geven”, zo analyseert de krant.

Volgens The Atlantic is Trump niet de eerste man die zowel president als seksueel aanrander is, “maar wel de eerste bij wie een jury dat vaststelt”. “Het vonnis laat zien dat in ten minste één zaak, met één spraakmakende beklaagde, de oude wereld waarin machtige mannen alles konden doen wat ze wilden met vrouwen, voorbij is. Dingen zijn een beetje veranderd.”

L.A. Times: ‘Trumps afschuwelijke karakter’

De L.A. Times zag hoe in de zaak de “heldhaftigheid” van E. Jean Carroll tegenover de “buitengewonde schurkachtigheid” van Trump kwam te staan. “Zo’n zaak klinkt als een zware strijd. De meeste advocaten zouden terugdeinzen voor deze zaak”, zo stelt de krant. “Wat het verschil maakte in deze zaak is het karakter van de gedaagde en het succes van de eiser om dit aan de jury aan te tonen. Gedurende acht dagen van getuigenissen toonde Carroll aan dat Trump een bullebak, een lafaard en een roofdier is.”

CNN: ‘Slechts een herinnering tijdens campagne’

Nieuwszender CNN analyseert wat het verdict te betekenen heeft voor de politieke toekomst van Trump, die nog steeds een nieuwe presidentstermijn ambieert. Zij denken dat Trumps verlies niet per se zijn kandidatuur hoeft te schaden. “Niemand kan weten hoe het vonnis de Republikeinse kiezers in de voorverkiezingen of bij de presidentsverkiezingen zal beïnvloeden. Trump krijgt geen veroordeling of gevangenisstraf. Meerdere andere drama’s rond Trump en Biden zullen waarschijnlijk uitbarsten en de campagne volgend jaar vormgeven, waardoor dit vonnis slechts een herinnering zal zijn.”

Toch zijn volgens CNN de directe politieke gevolgen van de zaak-Carroll al merkbaar bij enkele belangrijke Republikeinse politici in Washington. “De meeste (potentiële) rivalen van Trump in de nominatiestrijd hebben tot nu toe gezwegen. Dat gebrek aan reactie onderstreept hoe de kandidaten voor 2024 worstelen om hun profiel als alternatief voor hem te definiëren en tegelijkertijd zijn aanhangers niet boos te maken.”

Wall Street Journal: ‘Nooit eerder afgeremd’

Ook volgens de Wall Street Journal valt het nog te bezien of het vonnis de campagne van Trump voor 2024 een slag zal toebrengen. “Juridische tegenslagen en nederlagen hebben hem nooit eerder afgeremd. Veel van zijn aanhangers bleven standvastig in alle controverse. Republikeinen verzamelden zich rond Trump toen hij werd aangeklaagd in de zaak rond zwijggeld voor Stormy Daniels en zijn campagne kreeg toen een stroom van kleinschalige donaties.”

Toch kan dit stilaan de druppel zijn die de emmer doet overlopen, denkt de krant. “Het verergerende effect van Trumps juridische problemen kan de Republikeinen die aan hem twijfelen doen afhaken, vooral in de sterk betwiste voorsteden.”