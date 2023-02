Amerikaanse marine deelt eerste beelden van neergehaalde Chinese ‘spionageballon’

Op de beelden zijn grote stukken puin te zien die uit het water in een boot getrokken worden voor de kust van Myrtle Beach, South Carolina. Volgens de marine gebeurde de operatie zondag en bestaan de bergingsteams uit explosievenexperten van het leger.

De ballon zou volgens het Amerikaanse leger 60 meter hoog geweest zijn en een lading met de grootte van een passagiersvliegtuig gedragen hebben. Gewicht: een paar duizend kilogram.

De brokstukken zouden verspreid liggen over een gebied van elf kilometer. Er zal alles aan gedaan worden om ze allemaal uit het water te vissen. Daarna kan onderzocht worden of het inderdaad om spionagemateriaal gaat, zoals het Amerikaanse ministerie van Defensie zegt.

China ontkent en zegt dat het om een weerballon gaat, die per ongeluk afdreef. Intussen heeft China ook toegegeven dat een tweede ballon - die over Zuid-Amerika vloog - van haar afkomstig is. Volgens woordvoerder Mao Ning van Buitenlandse Zaken ging het ook hier om een weerballon die uit koers was geraakt.

Beeld ANP / EPA

Beeld ANP / EPA